Эндокринолог перечислила продукты, замедляющие старение

Врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с «Газетой.ru» перечислила продукты, которые оказывают положительное влияние на эндокринные органы человека и замедляют процессы старения.

На первом месте, по словам врача, жирная дикая холодноводная рыба. Это отличный источник полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, которые способны подавлять хронические воспаления. На второе место специалист поставила фрукты, овощи и травы.

«Чем более разнообразная палитра этих продуктов, тем больше они содержат особых фитохимических веществ, которых насчитывается более 1000. Все они являются природными антиоксидантами, а значит, защищают нас от старения. Норма фруктов и овощей в день — не менее 500 г для взрослых», — объяснила эксперт.

Также диетолог посоветовала обратить внимание на цельнозерновые злаки и бобовые, в том числе хлеб и макароны из них. Они содержат много белка, витамин В и клетчатку, которая защищает кишечник от новообразований и нормализует его работу.

На четвертом месте находятся молочные продукты — это источник кальция. Они защищают от процесса старения костей — остеопороза.

«Пятое — постные мясные продукты как источник белка (в том числе и коллагена). Белое куриное мясо, индейка, кролик. Эти белковые продукты сохраняют здоровье кожи и волос, а также поддерживают мышечную массу, что очень важно. Ведь снижение мышечной массы (возрастная саркопения) является одним из факторов запуска процесса старения. Не забывайте, что в поддержании мышечной массы, кроме достаточного потребления белка, важную роль играет еще и физическая нагрузка», — заключила доктор.