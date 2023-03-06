Диетолог рассказал, кому может быть полезен яблочный уксус

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков рассказал «СЭ», что пить воду с яблочным уксусом по утрам стоит тем, у кого нет повышенной кислотности желудка. «Он содержит уксусную кислоту, которая помогает повысить уровень энергии и улучшить пищеварение, а также снизить уровень сахара в крови», — пояснил эксперт. Также, по его словам, вода с яблочным уксусом уменьшает чувство голода, что будет удобно для тех, кто придерживается диеты.

Какие напитки помимо кофе помогут взбодриться даже самым ранним утром, читайте в полной версии материала в «СЭ».