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Сегодня, 16:20

Терапевт рассказала, правда ли молоко с медом помогает при простуде

Ольга Стрельникова
Молоко с медом.
Фото Freepik/freepik
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Старший врач-терапевт клиники академика Ройтберга Олеся Савельева рассказала, что такое неприятное явление как кашель почти всегда сопровождает различные простудные заболевания и часто сохраняется гораздо дольше, чем другие симптомы, создавая серьезные неудобства. «Среди народных средств от кашля молоко с медом — одно из самых простых, распространенных и эффективных решений. Смесь молока и меда хороша при кашле, простуде, ангине, ларингите, бронхите. Она смягчает горло, помогает уменьшить боль, усиливает отхождение мокроты», — подтвердила специалист.

Молоко — это незаменимый источник кальция для организма, в нем содержатся витамины, благотворно влияющие на иммунитет. По словам Олеси Савельевой, молоко смягчает горло и помогает снять раздражение, возникающее при кашле, а также лечит дыхательные пути. Что касается меда, терапевт отметила, что это продукт с уникальными лечебными свойствами, обладающий противовоспалительным, антибактериальным и иммуностимулирующим действием. «Чтобы приготовить лекарственный напиток, нужно слегка подогреть стакан с молоком и растворить в нем столовую ложку меда. Лучше принимать его непосредственно перед сном или небольшими порциями в течение дня», — посоветовала врач.

Также Олеся Савельева подчеркнула, что молоко с медом — довольно простое и безопасное средство в борьбе с кашлем даже для детей. «Исключением могут быть случаи аллергии на мед или лактозу. Поэтому перед тем как принимать этот лекарственный напиток, стоит проконсультироваться с терапевтом», — резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали, можно ли быстро избавиться от кашля.

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Советы и рекомендации
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