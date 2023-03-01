Диетолог рассказала, какие продукты следует включить в рацион во время поста

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости порекомендовала во время поста есть цельнозерновой хлеб, употреблять в достаточном количестве рыбу, орехи, овощи и фрукты, а также отказаться от лишних сладостей. «Чтобы сделать рацион более сбалансированным и обеспечить организм белком, необходимо ежедневно включать в рацион различные виды бобовых — горох, фасоль, нут, чечевицу, маш, бобы, а также хлеб и крупы», — пояснила специалист. Источником белка могут стать орехи и семена. Они богаты витаминами группы В, Е каротиноидами, магнием, калием, кальцием, фосфором, селеном, биофлавоноидами и полиненасыщенными жирными кислотами (достаточно 20-30 граммов). Орехи и семена не стоит подвергать термической обработке или добавлять к ним соль и сахар.

Предпочтение Антонина Стародубова посоветовала отдавать цельнозерновому хлебу и нерафинированным крупам — гречневой, овсяной, пшенной, перловой, бурому рису, макаронным изделиям из твердых сортов. На ряду с бобовыми это отличные источники медленных углеводов. Они дают организму энергию, витамины и минералы. «Обязательно употребляйте рыбу в те дни поста, когда это разрешено. В качестве источника ненасыщенных жирных кислот и витаминов используйте растительные масла холодного отжима», — пояснила специалист.

Также диетолог подчеркнула, что ежедневно необходимо не менее 400 граммов фруктов и овощей (не включая картофель). Соленья и маринованные овощи лучше ограничить, как и употребление сладких и газированных напитков, а также выпечки и сладостей, подытожила Антонина Стародубова.

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