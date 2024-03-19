Диетолог рассказала, каким должен быть полезный завтрак ребенка

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Правильный полезный завтрак для детей должен состоять из белка — основного строительного материала, длинных углеводов, необходимых для энергии, и овощей — главного источника клетчатки, считает диетолог-консультант Кристина Войт.

Эксперт рекомендует составлять завтрак так: количество углеводов — ваша раскрытая ладонь, белка — размер кулака ребенка, овощей — ваша горсть. Можно добавить ярких овощей, они будут привлекать внимание ребенка и стимулировать аппетит, пишет «СЭ».

Кроме того, диетолог советует учитывать объем порции. Он будет зависеть от возраста ребенка. Так, например, порция для детей от 1 до 3 лет не должна превышать 300-350 мл.

«Детский желудок меньше, чем у взрослого человека, поэтому важно корректировать размер порции под потребности ребенка», — заключила специалист.