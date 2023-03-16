Диетолог рассказала о пользе тропического личи

Диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ» о невероятно полезном тропическом фрукте личи. «Он исключительно богат витамином С — в 100 граммах мякоти содержится 71,5 мг аскорбиновой кислоты, а это 7% суточной потребности», — подчеркнула специалист. Личи помогает сохранять молодость и красоту, борется со стрессом и хроническим воспалением, ускоряет процессы регенерации.

Светлана Павличенко отметила, что личи богат и калием, который регулирует проводимость нервных сигналов к сердечной мышце. «Дефицит калия в организме ведет к аритмии и провоцирует гипертоническую болезнь», — предупредила медик.

Также свежие плоды личи содержат витамины группы В, Е, К, железо, кальций, магний и изобилуют пищевыми волокнами. «100 грамм свежей мякоти личи содержат всего 66 килокалорий. Его можно смело употреблять в пищу даже тем, кто стремится похудеть», — рассказала диетолог. В традиционной восточной медицине личи используется для лечения кашля, профилактики анемии и сердечных заболеваний. У себя на родине, в Индии и Китае, плод считается афродизиаком, подытожила Светлана Павличенко.

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