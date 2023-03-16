0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 18:45

Диетолог рассказала о пользе тропического личи

Ольга Стрельникова
Светлана Павличенко
Терапевт, фармаколог, кандидат медицинских наук
Плоды личи.
Фото Freepik/jcomp
Telegram Дзен

Диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ» о невероятно полезном тропическом фрукте личи. «Он исключительно богат витамином С — в 100 граммах мякоти содержится 71,5 мг аскорбиновой кислоты, а это 7% суточной потребности», — подчеркнула специалист. Личи помогает сохранять молодость и красоту, борется со стрессом и хроническим воспалением, ускоряет процессы регенерации.

Светлана Павличенко отметила, что личи богат и калием, который регулирует проводимость нервных сигналов к сердечной мышце. «Дефицит калия в организме ведет к аритмии и провоцирует гипертоническую болезнь», — предупредила медик.

Также свежие плоды личи содержат витамины группы В, Е, К, железо, кальций, магний и изобилуют пищевыми волокнами. «100 грамм свежей мякоти личи содержат всего 66 килокалорий. Его можно смело употреблять в пищу даже тем, кто стремится похудеть», — рассказала диетолог. В традиционной восточной медицине личи используется для лечения кашля, профилактики анемии и сердечных заболеваний. У себя на родине, в Индии и Китае, плод считается афродизиаком, подытожила Светлана Павличенко.

Ранее мы рассказывали, какие фрукты самые полезные.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
2
0
Читайте также
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нутрициолог рассказала, можно ли есть сладости без вреда для фигуры