Диетолог рассказала о продуктах с нулевой и отрицательной калорийностью

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «СЭ», что так или иначе любой продукт имеет свою калорийность, при этом часть калорий расходуется на переваривание самого продукта. Количество необходимой для процесса пищеварения энергии различно. «Простой углевод, к примеру сахар, практически не требует никакой энергии — он тут же моментально всасывается кровь, повышая уровень глюкозы, почти как инъекция», — пояснила специалист.

При переваривании белка разных видов организм тратит разное количество энергии, которое будет зависеть от объема соединительной ткани, молодое это мясо или старое, мясной это продукт, молочный или растительный. Например, белок из молока, рыбы или яиц усваивается легче, чем из говядины. Помимо того что белок необходимо расщепить, его нужно привести в подходящую форму, а потом отправить в соответствующий орган или ткань. На весь этот сложный процесс требуется большого количества энергии. «Говядина будет перевариваться долго и требовать, соответственно, больше энергии. 20-30% калорий, полученных с этим белком, пойдет на свое же переваривание. Поэтому организм в итоге усвоит меньшее число калорий, чем получил», — подчеркнула Елена Соломатина.

По словам диетолога, овощи и крупы тоже перевариваются по-разному. «Считается, что самое большое количество энергии требует сельдерей. Но все не так просто, как кажется. Есть и другие факторы, влияющие на переваривание и итоговую калорийность, не только сам продукт. К примеру, даже температура готового блюда влияет на количество затраченных на переработку калорий», — подчеркнула врач. Что-то слишком холодное или горячее организм не может переварить, предварительно ему нужно подготовить пищу, доведя ее до нужной температуры, чтобы выработались ферменты.

Эксперт обратила внимание, что часто в ресторанах быстрого питания предлагают очень холодные напитки с горячей калорийной едой. Запивая какую-то белковую, жирную пищу, крылышки, например, напитком со льдом, а не чаем, мы создаем условия, в которых организму потребуется очень много сил, чтобы как-то все это обработать. В итоге ферменты не вырабатываются, а пища не переваривается в должной в мере. Лишняя энергия, естественно, отложится впрок.

Одинаковое количество еды у разных людей тоже потребует разного количества калорий, то есть энергии на свою обработку. Это связано с состоянием желудочно-кишечного тракта, инсулинорезистентностью, колебаниями глюкозы.

В завершение Елена Соломатина отметила, что питание,в первую очередь должно быть сбалансированным. Злоупотреблять одним каким-то продуктом нельзя, поскольку это может привести к метаболическим сбоям, резюмировала врач.