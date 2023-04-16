Диетолог рассказала, почему не стоит заменять сахар полезными аналогами

Диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», почему не стоит заменять сахар полезными аналогами. «Столовый сахар — это вещество, состоящее из одной молекулы глюкозы и одной молекулы фруктозы. Если сахар добавляют в процессе приготовления продуктов, его называют добавленным сахаром. Он чрезвычайно вреден», — пояснила специалист. По ее словам, если человек хочет сохранить здоровье, то взрослый мужчина не должен употреблять более 36 г добавленного сахара в сутки (примерно семь чайных ложек), взрослая женщина — не более 25 г (около пяти чайных ложек). Детям можно давать сахар в количестве менее 25 г, а малышам до трех лет совсем нельзя.

Светлана Павличенко также отметила, что другие натуральные сладкие вещества, которые часто рекламируют как полезную замену сахара, также состоят из глюкозы и фруктозы и могут быть вредны. К ним относятся сироп агавы, кленовый и кукурузный сироп, бурый сахар и мед. «Сахар вызывает обманчивое чувство сытости и прилива энергии, которое очень быстро сменяется чувством голода. Сладкие напитки создают иллюзию утоления жажды. Кроме того, сахар доставляет краткосрочное удовольствие, воздействуя на определенные участки мозга», — предупредила эксперт.

Полезными альтернативами сахару можно считать только те натуральные продукты, которые в своем составе содержат большое количество пищевых волокон и фитоактивных веществ, то есть сладкие цельные фрукты и ягоды. «Сладкие фрукты и ягоды утоляют потребность в сладком вкусе, но при этом дают более длительное ощущение сытости за счет пищевых волокон. Они также поддерживают здоровый микробиом кишечника, а фитоактивные вещества (например, полифенолы) и витамины в их составе улучшают защитные свойства организма», — резюмировала Светлана Павличенко.

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