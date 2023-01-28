Диетолог Соломатина рассказала, чем полезны дрожжи

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что дрожжи — очень интересный продукт. «По сути, это микроскопические грибы, фактически — одноклеточное, но проявляют себя, как нечто среднее между растением и микроорганизмом. Их огромное количество, они присутствуют и на ягодах, на винограде в виде белесой пленки. Если бы их не было, то не было бы процессов брожения и ферментации. Вино, пиво, квас, чайный гриб, тесто поднимается — все это процесс жизнедеятельности грибка дрожжей», — объяснила эксперт.

Дрожжи богаты белком, который составляет 2/3. «Причем это белок, расщепленный до аминокислот, который лучше усваивается» — подчеркнула Елена Соломатина. Также, по словам диетолога, в составе дрожжей присутствуют углеводы и всевозможные биологически активные вещества: ферменты, микро- и макроэлементы, цинк, магний, марганец, железо, хром, биотин, сера, медь, очень много витаминов группы B, А. «Можно очень долго перечислять, но главное, что весь этот комплекс позволяет поддержать ослабленный иммунитет, нормализовать деятельность желудочно-кишечного тракта, повысить тонус, придать энергии. Дрожжи вступают в симбиоз с микробиомом и поддерживают микробиоту, а это первый оплот иммунной, сердечно-сосудистой и нервной системы, психического состояния», — подчеркнула врач.

«Некоторые сейчас активно используют дрожжи в качестве добавок, потому что из-за недостатка каких-то компонентов страдает именно внешность — волосы, ногти, кожа, — рассказала диетолог. — Но следует не забывать, что при наличии каких-то повреждений в системах организма, они могут вызывать негативные реакции, но, как правило, это происходит при избыточном потреблении», — предупредила Елена Соломатина.