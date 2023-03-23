Эксперт объяснил, зачем добавлять в еду куркуму

Специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Георгий Суренян рассказал «СЭ» о том, что добавление куркумы к здоровому питанию поможет укрепить здоровье и иммунитет, что особенно актуально в межсезонье. «Эта ярко-желтая специя, широко используемая в индийской и азиатской кухне, содержит активное вещество куркумин. Оно обладает противовоспалительными, антиоксидантными свойствами и способно снижать риск болезней сердца, Альцгеймера и рака», — пояснил эксперт.

Георгий Суренян порекомендовал употреблять куркуму в различных формах: в качестве специи, чая или биологически активной добавки. «В качестве специи ее добавляют в карри или рис. Для приготовления чая с куркумой нужно чайную ложку порошка смешать с кипятком, положить мед и лимон для вкуса», — рассказал специалист. Также он поделился рецептом «золотого молока». «Чтобы приготовить этот напиток, возьмите стакан теплого молока, добавьте в него пол чайной ложки куркумы, мед, корицу и имбирь. Золотое молоко — вкусный и приятный способ употребления этой специи», — подчеркнул эксперт.

Безопасное количество куркумы для большинства — 1 чайная ложка порошка в день. «Важно также отметить, что куркума может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, поэтому перед тем, как включить ее в свой рацион, необходимо проконсультироваться с медицинским работником», — резюмировал Георгий Суренян.

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