Эксперт рассказала, почему стоит включать в рацион булгур

Нутрициолог Мария Милц рассказала «СЭ» о полезных свойствах булгура. По ее словам, эта крупа прекрасно очищает организм, благодаря грубым пищевым волокнам в составе. «Они впитывают лишнюю жидкость и выводят шлаки и токсины», — пояснила эксперт.

Благодаря низкому гликемическому индексу булгур подходит людям с диабетом и тем, кто сидит на диете. При этом сложные углеводы дают организму энергию и насыщают надолго. По словам Марии Милц, булгур не подойдет людям со слабым желудком — справиться с обилием клетчатки их организму будет сложно. Отказаться от этой полезной крупы придется и при непереносимости глютена.

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