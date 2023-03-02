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Сегодня, 21:45

Эксперт рассказала, почему стоит включать в рацион булгур

Ольга Стрельникова
Булгур в чаше.
Фото Freepik/senivpetro
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Нутрициолог Мария Милц рассказала «СЭ» о полезных свойствах булгура. По ее словам, эта крупа прекрасно очищает организм, благодаря грубым пищевым волокнам в составе. «Они впитывают лишнюю жидкость и выводят шлаки и токсины», — пояснила эксперт.

Благодаря низкому гликемическому индексу булгур подходит людям с диабетом и тем, кто сидит на диете. При этом сложные углеводы дают организму энергию и насыщают надолго. По словам Марии Милц, булгур не подойдет людям со слабым желудком — справиться с обилием клетчатки их организму будет сложно. Отказаться от этой полезной крупы придется и при непереносимости глютена.

Какую кашу лучше выбрать на завтрак, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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