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Эндокринолог назвала продукты, которые провоцируют бессонницу
Питание и еда

16 марта, 19:05

1 мин.

Эндокринолог назвала продукты, которые провоцируют бессонницу

Мария Маковей
Автор
Девушка ест пиццу на ночь.
Фото nortonrsx/istockphoto.com
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Причиной бессонницы могут стать продукты-стимуляторы, в том числе кофеин, считает врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. К таким продуктам эксперт отнесла кофе, крепкий чай и шоколад.

По словам врача, кофеин стимулирует аденозиновые рецепторы в мозге, что вызывает чувство бодрости и прилив энергии. Поэтому человек не может заснуть, передает «Газета.ru».

«Жирные блюда и продукты на ужин (жирное мясо, фастфуд, блюда с жирными соусами, жареное) надолго нагружают желудочно-кишечный тракт, стимулируя его работу. Кроме того, они могут вызвать дискомфорт в животе, тошноту, тяжесть в правом подреберье, что, конечно, не способствует здоровому сну», — пояснила диетолог.

Кроме того, помешать уснуть может большое количество белковой пищи в рационе. Она вызывает тяжесть в желудке, что нарушает сон. Поэтому Михалева рекомендует есть за два-три часа до сна.

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