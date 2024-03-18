Ученые назвали продукт, который провоцирует развитие рака

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что чрезмерное потребление красного мяса приводит к развитию рака кишечника и диабета второго типа. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

Так, эксперты обнаружили, что за последние 20 лет потребление таких видов мяса, как козлятина, свинина, говядина и баранина, коррелировалось с ростом случаев онкологии. Об этом свидетельствуют данные 154 стран за период с 1993 по 1995 год и с 2016 по 2018 год. По словам ученых, за это время смертность от рака выросла на 75%. Поэтому специалисты рекомендуют ограничить долю красного мяса в рационе до 70 г в день.