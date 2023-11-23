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Эндокринолог объяснил, почему диеты неэффективны
Питание и еда

23 ноября, 23:30

1 мин.

Эндокринолог объяснил, почему диеты неэффективны

Мария Маковей
Автор
Девушка считает калории.
Фото whitebalance.oatt/istockphoto.com
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Эндокринолог Артем Кокин заявил, что большинство диет неэффективны, так как после их завершения тяжело удержать результат. Об этом пишет портал 45.ru.

«Под диетой подразумевается что-то временное. «Я посижу полгода, скину лишние 20 кг, а потом вернусь к привычному рациону». Проблема в том, что именно привычный режим питания приводит к ожирению», — отмечает эксперт.

По его словам, гораздо эффективнее навсегда изменить рацион, но делать это нужно постепенно.

«Лучше все делать помаленечку, не то что «с понедельника вообще не ем сладкого и жирного». Нет. Сегодня я съем на конфету меньше. Завтра я чуть-чуть поменьше майонеза бухну в салат. И так, шаг за шагом, два-три дня каждую неделю по чуть-чуть что-нибудь сокращать в рационе», — объясняет доктор.

Как утверждает эндокринолог, именно постепенный переход на правильное питание приведет человека к устойчивому похудению.

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