Психолог рассказал, как улучшить ментальное здоровье с помощью питания

Психолог Станислав Самбурский в беседе с «СЭ» поделился основными правилами питания, которые помогут улучшить психологическое здоровье.

Первое, что советует сделать эксперт, — включить в рацион пищу с высоким содержанием питательных веществ: свежие фрукты и цельные крупы, рыбу, орехи. Также необходимо сократить количество сахара и обработанной еды.

Кроме того, специалист рекомендует исключить жирную пищу, пить достаточное количество воды и есть больше овощей и фруктов для нормальной работы ЖКТ.

«Задумайтесь о том, что вы едите. Минздрав рекомендует 400 г сырых овощей и фруктов в день. Я этот совет расширяю. Рекомендую съедать любые пять овощей и фруктов в день», — резюмировал Самбурский.