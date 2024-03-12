Психолог рассказал, как улучшить ментальное здоровье с помощью питания

12 марта, 20:05
Психолог Станислав Самбурский в беседе с «СЭ» поделился основными правилами питания, которые помогут улучшить психологическое здоровье.
Первое, что советует сделать эксперт, — включить в рацион пищу с высоким содержанием питательных веществ: свежие фрукты и цельные крупы, рыбу, орехи. Также необходимо сократить количество сахара и обработанной еды.
Кроме того, специалист рекомендует исключить жирную пищу, пить достаточное количество воды и есть больше овощей и фруктов для нормальной работы ЖКТ.
«Задумайтесь о том, что вы едите. Минздрав рекомендует 400 г сырых овощей и фруктов в день. Я этот совет расширяю. Рекомендую съедать любые пять овощей и фруктов в день», — резюмировал Самбурский.