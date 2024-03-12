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Психолог рассказал, как улучшить ментальное здоровье с помощью питания
Питание и еда

12 марта, 20:05

1 мин.

Психолог рассказал, как улучшить ментальное здоровье с помощью питания

Мария Маковей
Автор
Орехи, фрукты, овощи, мясо, рыба.
Фото fcafotodigital/istockphoto.com
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Психолог Станислав Самбурский в беседе с «СЭ» поделился основными правилами питания, которые помогут улучшить психологическое здоровье.

Первое, что советует сделать эксперт, — включить в рацион пищу с высоким содержанием питательных веществ: свежие фрукты и цельные крупы, рыбу, орехи. Также необходимо сократить количество сахара и обработанной еды.

Кроме того, специалист рекомендует исключить жирную пищу, пить достаточное количество воды и есть больше овощей и фруктов для нормальной работы ЖКТ.

«Задумайтесь о том, что вы едите. Минздрав рекомендует 400 г сырых овощей и фруктов в день. Я этот совет расширяю. Рекомендую съедать любые пять овощей и фруктов в день», — резюмировал Самбурский.

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