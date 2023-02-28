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Сегодня, 21:45

Фитнес-эксперт рассказала, кому нельзя пить протеиновые коктейли

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/gpointstudio
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Фитнес-тренер Евгения Абдуллаева в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказала, что перед тем как решиться на прием спортивного питания, в частности протеина, стоит учесть возможные противопоказания. К ним относится аллергия на вкусовые добавки, индивидуальная непереносимость компонентов, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы, а также пониженное давление. «Я бы не рекомендовала его тем, кто не понимает, как изначально выстроить себе программу питания и тренировок, и считает, что только при приеме протеина начнется процесс роста мышечной массы и активное сжигание жира», — резюмировала Евгения Абдуллаева.

Что дает протеин, сколько и когда его нужно пить, а также чем его можно заменить, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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