Шеф-повар поделился секретами приготовления тонких блинов

Шеф-повар Александр Рягузов поделился с «СЭ» секретами приготовления традиционных тонких блинов.

Чтобы сделать блюдо более нежным и вкусным, эксперт советует поместить тесто для блинов в холодильник на 30 минут. Также печь блины стоит на хорошо разогретой сковороде, так тесто быстро схватится и не порвется при переворачивании.

«Не забудьте смазать сковороду небольшим количеством растительного масла перед каждой порцией теста. Это поможет избежать прилипания блинов к сковороде», — заключил специалист.