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Как приготовить тонкие блины: советы шеф-повара
Питание и еда

13 марта, 15:05

1 мин.

Шеф-повар поделился секретами приготовления тонких блинов

Мария Маковей
Автор
Тонкие блины.
Фото Olga Gubskaya/istockphoto.com
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Шеф-повар Александр Рягузов поделился с «СЭ» секретами приготовления традиционных тонких блинов.

Чтобы сделать блюдо более нежным и вкусным, эксперт советует поместить тесто для блинов в холодильник на 30 минут. Также печь блины стоит на хорошо разогретой сковороде, так тесто быстро схватится и не порвется при переворачивании.

«Не забудьте смазать сковороду небольшим количеством растительного масла перед каждой порцией теста. Это поможет избежать прилипания блинов к сковороде», — заключил специалист.

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