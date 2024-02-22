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Какие фрукты лучше не покупать и не есть весной: ответ нутрициолога
Питание и еда

22 февраля, 18:30

1 мин.

Нутрициолог назвала фрукты, которые не стоит есть весной

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Разные фрукты и ягоды.
Фото aluxum/istockphoto.com
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк отметила, что во фруктах, которые встречаются на прилавках магазинов в несезон, с большой долей вероятности содержится огромное количество пестицидов и нитратов. По ее словам, производители обрабатывают плоды химикатами, чтобы те дольше сохраняли товарный вид.

«Особое внимание уделяйте выбору ранних яблок, так как они содержат дифениламин — один из наиболее канцерогенных консервантов. Есть один способ, как определить, подвергалось яблоко химической обработке или нет. Для этого поместите его в горячую воду. Если на поверхности образовалась маслянистая пленка, фрукт нужно выбросить», — объяснила эксперт.

Также Стасюк посоветовала отказаться от винограда, клубники, нектаринов и персиков. Потому что весной эти фрукты чаще всего подвергаются химической обработке.

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