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Можно ли есть яблоки каждый день и чем это полезно
Питание и еда

26 марта, 12:00

1 мин.

Диетолог объяснила, почему нужно есть яблоки каждый день

Мария Маковей
Автор
Зеленые яблоки на столе.
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com
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Врач-диетолог Татьяна Залетова в разговоре с АиФ заявила, что в яблоках содержится пектин — пребиотик, который служит едой для микрофлоры. Поэтому при регулярном употреблении фрукта можно улучшить работу кишечника и пищеварительной системы.

Еще в составе яблок содержится клетчатка. Она снижает риск развития ожирения и нарушения метаболизма, предотвращает переедание. Кроме того, 20-30 г клетчатки в сутки способствует профилактике сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета.

Также врач отметила, что в яблоках есть полифенолы. Они не синтезируются в организме человека, но необходимы для поддержания антиоксидантной защиты, уберегают от вредных свободных радикалов и очень полезны для печени.

Диетолог рекомендует есть яблоки разных сортов, выращенные в регионе проживания человека. Фрукты из других стран лучше не покупать. Их обрабатывают вредными веществами.

«Кстати, чем быстрее темнеет яблоко при разрезе, тем богаче оно антиоксидантами и железом (тоже важный микроэлемент). Плюс к тому яблоки низкокалорийные, так что можно увеличивать их количество в диете, не боясь набора веса», — заключила медик.

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