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Врачи назвали соус, который снижает риск развития рака
Питание и еда

27 марта, 18:40

1 мин.

Врачи назвали соус, который снижает риск развития рака

Мария Маковей
Автор
Разные соусы на столе.
Фото Magone/istockphoto.com
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В эфире программы «Жить здорово!» терапевт Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман заявили, что томатная паста с чесноком снижает риск развития онкологических заболеваний.

Коновалов отметил, что в томатной пасте содержится большое количество ликопина, который предупреждает развитие рака простаты и молочной железы. А кардиолог Гандельман подчеркнул, что чеснок содержит диаллилдисульфид — вещество, которое выполняет функции антиоксиданта.

«Когда есть диаллилдисульфид, ликопин гораздо легче усваивается в организме. Оба вещества воюют против рака», — объяснил врач.

Поэтому для профилактики рака необходимо есть томатную пасту с чесноком, заключила Малышева.

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