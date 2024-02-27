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Можно ли пить кофе утром: ответ гастроэнтеролога
Питание и еда

27 февраля, 14:00

1 мин.

Гастроэнтеролог назвала главную опасность утреннего кофе

Мария Маковей
Автор
Утренний кофе.
Фото AleksandarNakic/istockphoto.com
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Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале заявила, что утренний кофе может спровоцировать всплеск кортизола. Это может привести к хроническому стрессу и истощению запаса надпочечников. Поэтому врач рекомендует пить кофе днем, когда надпочечники находятся на пике активности.

А людям с нервными расстройствами эксперт советует и вовсе отказаться от кофе. Также доктор напомнила, что кофеин обладает мочегонным эффектом. Поэтому утренняя чашка кофе «дает старт процессу обезвоживания».

«Поэтому вы либо компенсируйте подобный марафон водой, либо откажитесь от кофе по утрам», — заключила гастроэнтеролог.

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