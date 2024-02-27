В России запретили использовать популярный сахарозаменитель и еще 18 добавок

27 февраля, 15:00
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, запретил использовать 19 пищевых добавок, в том числе подсластитель стевию. Решение вступает в законную силу 27 февраля.
С сегодняшнего дня будут запрещены:
подсластитель стевия, порошок из его листьев и сироп, а также экстракты;
сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203);
регулятор кислотности лактат аммония (Е328), антиокислитель оксистеарин (Е387);
консерванты дифенил (Е230) и муравьиная кислота (Е236);
ацетат аммония (Е264);
танины пищевые (Е181);
диоктилсульфосукцинат натрия (Е480) и краситель красный рисовый;
эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912), краситель кантаксантин (E161g);
алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (каолин) (Е559);
мальтол (Е636) и этилмальтол (Е637).
Кроме того, Евразийский экономический союз разрешил использовать шесть новых добавок:
консервант этиллауриларгинат (Е243);
загуститель и стабилизатор гуммиарабик, модифицированный октенилянтарной кислотой (Е423);
глазирователи сополимер метакрилата основной (Е1205) и сополимер метакрилата нейтральный (Е1206);
сополимер метакрилата анионный (Е1207) и графт-сополимер поливинилового спирта и полиэтилена (Е1209).