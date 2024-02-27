В России запретили использовать популярный сахарозаменитель и еще 18 добавок

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, запретил использовать 19 пищевых добавок, в том числе подсластитель стевию. Решение вступает в законную силу 27 февраля.

С сегодняшнего дня будут запрещены:

подсластитель стевия, порошок из его листьев и сироп, а также экстракты;

сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203);

регулятор кислотности лактат аммония (Е328), антиокислитель оксистеарин (Е387);

консерванты дифенил (Е230) и муравьиная кислота (Е236);

ацетат аммония (Е264);

танины пищевые (Е181);

диоктилсульфосукцинат натрия (Е480) и краситель красный рисовый;

эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912), краситель кантаксантин (E161g);

алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (каолин) (Е559);

мальтол (Е636) и этилмальтол (Е637).

Кроме того, Евразийский экономический союз разрешил использовать шесть новых добавок: