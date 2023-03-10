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Сегодня, 12:45

Нутрициолог назвала причины, способствующие перееданию

Ольга Стрельникова
Фото istockphoto.com
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Нутрициолог Алена Денисова рассказала «СЭ» о причинах, которые могут привести к перееданию. Так, очень часто едой пытаются неосознанно перекрыть стресс, какое-то горе и неприятности. «Это попытка мозга скрыться от переживаний, тревоги или получить те эмоции, которых не хватает», — пояснила специалист.

Среди физиологических причин могут быть недосыпание, нарушение режима питания (всегда в разное время), отсутствие контроля за едой и объемом порций (из-за использования гаджетов, просмотра телевизора и прочего) и перекусы вместо основных приемов пищи.

Как перестать переедать, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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