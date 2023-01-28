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Сегодня, 17:20

Нутрициолог назвала виды салата, которые приносят больше пользы

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/senivpetro
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Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, какой салат принесет наибольшую пользу. По словам эксперта, среди них айсберг, романо, латук и оаклиф. «Если сравнивать сорта салата по составу, то окажется, что полезных веществ больше в темных салатных листьях», — пояснила Ульяна Беликова и также отметила, что для бутербродов и сервировки закусок без хлеба лучше выбрать латук, а для салатов — айсберг.

Сколько салата можно есть в день и, что будет, если его употреблять ежедневно, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Польза и вред
Советы и рекомендации
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