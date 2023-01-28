Нутрициолог назвала виды салата, которые приносят больше пользы

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, какой салат принесет наибольшую пользу. По словам эксперта, среди них айсберг, романо, латук и оаклиф. «Если сравнивать сорта салата по составу, то окажется, что полезных веществ больше в темных салатных листьях», — пояснила Ульяна Беликова и также отметила, что для бутербродов и сервировки закусок без хлеба лучше выбрать латук, а для салатов — айсберг.

Сколько салата можно есть в день и, что будет, если его употреблять ежедневно, читайте в полной версии материала в «СЭ».