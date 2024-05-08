Нутрициолог объяснила, к чему приводит переизбыток витамина D

Нутрициолог Алена Денисова в беседе с «СЭ» предупредила, что чрезмерное потребление витамина D приводит к переизбытку кальция и фосфора в организме, что чревато появлением камней в почках и развитием инфаркта миокарда.

«Однако если в ваш организм витамин D поступает только из продуктов питания, то получить опасную его дозу практически невозможно. Обычные блюда и их ингредиенты не содержат достаточного для передозировки количества витамина», — подчеркнула эксперт.

Также специалист отметила, что люди, у которых наблюдаются проблемы с усвояемостью веществ из-за плохой работы желчного пузыря, не смогут получить опасную для организма дозу витамина D.

«Перед приемом любых добавок необходимо проконсультироваться со специалистом», — заключила Денисова.