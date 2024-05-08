Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог объяснила, к чему приводит переизбыток витамина D
Питание и еда

Сегодня, 10:30

1 мин.

Нутрициолог объяснила, к чему приводит переизбыток витамина D

Мария Маковей
Автор
Источники витамина D на столе
Фото bit245/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Алена Денисова в беседе с «СЭ» предупредила, что чрезмерное потребление витамина D приводит к переизбытку кальция и фосфора в организме, что чревато появлением камней в почках и развитием инфаркта миокарда.

«Однако если в ваш организм витамин D поступает только из продуктов питания, то получить опасную его дозу практически невозможно. Обычные блюда и их ингредиенты не содержат достаточного для передозировки количества витамина», — подчеркнула эксперт.

Также специалист отметила, что люди, у которых наблюдаются проблемы с усвояемостью веществ из-за плохой работы желчного пузыря, не смогут получить опасную для организма дозу витамина D.

«Перед приемом любых добавок необходимо проконсультироваться со специалистом», — заключила Денисова.

Рыба. Кому нужен витамин D? И где его найти?
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы
Сын Андрея Тихонова взрывает Первую лигу. Три гола в трех матчах — и легендарного отца уже не обвиняют в кумовстве
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста
Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем