Нутрициолог рассказала, как выбрать свежую рыбу

Нутрициолог Екатерина Стасюк при выборе рыбы советует обращать внимание на несколько ключевых моментов. Первое — глаза рыбы. Они должны быть ясными, выпуклыми и с черным зрачком.

Второе — жабры. У свежей рыбы они розовые или красные, не содержат слизи, чешуя — блестящая. Кроме того, морепродукт не должен содержать каких-либо посторонних запахов, передает «СЭ». Также можно нажать рыбе на спинку, у свежего продукта ямка быстро выравнивается.

«Если выбираете филе, смотрите, чтобы оно было плотное, а не рыхлое, а также имело ровный цвет», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, нутрициолог рекомендует выбирать морепродукты, которые хранятся в специальных отделах на льду. По ее словам, такой способ хранения отлично сохраняет полезные вещества.