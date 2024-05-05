Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог объяснила, как выбрать арбуз без нитратов
Питание и еда

Сегодня, 10:10

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как выбрать арбуз без нитратов

Мария Маковей
Автор
Девушка режет арбуз
Фото macniak/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Ника Сергунина советует покупать арбузы в их сезон, а также обращать внимание на внешний вид ягоды. Так интенсивный ярко-красный цвет мякоти, фиолетовый оттенок или желтые волокна могут говорить о наличии нитратов в составе продукта.

«Нитраты опасны тем, что могут превращаться в нитриты, которые не дают гемоглобину переносить кислород. Это негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и иммунитет», — подчеркнула эксперт в беседе с «СЭ».

Однако специалист отметила, что определить достоверно наличие нитратов в арбузе можно только с помощью лабораторных исследований.

Чем полезен березовый сок. Березовый сок: польза и вред

Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Кордоба губил моменты, Сафонов пошел забивать, «Краснодар» окончательно потерял веру в себя. Что случилось в матче «Краснодар» - «Ахмат»
В Японии осенью планируют начать тесты препарата для выращивания зубов
В Нью-Йорке прошло шествие в память о ветеранах Второй мировой войны
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем