Нутрициолог объяснила, почему булгур нужно есть на диете

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Нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», почему булгуром на диете можно заменить многие другие крупы. «Булгур получают из цельного пшеничного зерна, которое было очищено, обработано паром и раздроблено на крупные кусочки. Он имеет низкий уровень жиров и высокий — клетчатки, которая улучшает пищеварение. Благодаря этому, а также низкому гликемическому индексу булгур поддерживает в норме сахар и холестерин», — пояснила специалист.
Богатый витаминно-минеральный состав булгура идеально подходит для диеты. Он обеспечивает здоровье костей, крови и иммунной системы. Булгур легко готовится, быстро усваивается и стоит недорого.
Булгур можно использовать для приготовления различных блюд — салатов, супов и гарниров, можно его добавлять в фарш для котлет и готовить на гриле. Булгур любим вегетарианцами и людьми, которые следят за своим весом и здоровьем. Популярно среди них блюдо из ближневосточной кухни — табуле, это салат из булгура, помидоров, огурцов, зелени и лимонного сока. «Булгур — полезный и питательный продукт, который станет прекрасным дополнением к вашей диете», — подытожила Ольга Деккер.
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