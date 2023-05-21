Нутрициолог объяснила, почему творог полезен не всем

Консультант по коррекции веса и пищевому поведению, нутрициолог Анна Макарова рассказала, что творог, несмотря на массу полезных свойств, может быть нежелателен к употреблению в некоторых случаях. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

По словам специалиста, отказаться от творога следует людям, чувствительным к лактозе и с аллергией на молочные белки. Ограничить потребление творога, как и белка в целом, необходимо при заболеваниях почек.

При употреблении творога Анна Макарова порекомендовала обращать внимание на повышенное содержание соли в некоторых видах, а также жирность — оптимальный вариант 2-5%. «Одна порция творога не должна превышать 100-150 граммов. Если у вас нет противопоказаний, вы можете есть творог ежедневно раз в сутки», — резюмировала эксперт.

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