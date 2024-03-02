Нутрициолог перечислила полезные свойства спаржи

В спарже содержится много витаминов А, С, Е, К и группы В, фолиевая кислота, а также железо, кальций, фосфор, магний, марганец, цинк, селен и калий.

Так витамины группы В помогают поддерживать здоровый уровень сахара в крови, а витамины В9 и В12 разжижают кровь.

«Поэтому спаржа рекомендована людям со склонностью к накоплению гомоцистеина (высокий гомоцистеин повышает риск повреждения сосудов)», — сказала в разговоре с «СЭ» нутрициолог Светлана Перес.

Также спаржа — это отличный источник пищевых волокон и клетчатки, которые благоприятно воздействуют на пищеварение. Кроме того, за счет мочегонного эффекта растение помогает бороться с инфекциями мочевыводящих путей.

«Этот овощ содержит большое количество неорганических минералов, которые помогают защищать клетки печени от токсического воздействия свободных радикалов», — заключила эксперт.