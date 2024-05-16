Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог рассказала, как выбрать натуральный мед
Питание и еда

Сегодня, 17:55

1 мин.

Нутрициолог рассказала, как выбрать натуральный мед

Мария Маковей
Автор
Разные вида меда в банках
Фото andreygonchar/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Екатерина Стасюк при покупке меда рекомендует внимательно изучить этикетку. По ее словам, в составе натурального продукта будет указан единственный ингредиент — мед. Если имеются перечисления ароматизаторов и красителей, то от сладости лучше отказаться.

«Проведите визуальную оценку. Мед должен быть жидким. Возьмите баночку и покрутите ее, качественный продукт будет медленно стекать от одной стенки к другой», — отметила эксперт в беседе с «СЭ».

Также специалист предупредила, что кислинка, карамельные или химический привкус свидетельствуют о плохом качестве продукта. Поэтому при выборе меда важно пробовать его на вкус.

Кроме того, нутрициолог советует запросить у продавца сертификаты. Он должен предоставить итоги лабораторных исследований, паспорт пасеки и акт ветеринарной проверки.

Чмм полезен и&nbsp;вреден мед: мнение врачей. Мед: польза и вред для здоровья
Советы и рекомендации
2
0
Новости холдинга
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
Перелом лобной кости, 250 тысяч на руки и отказ Тихонова отвечать за игроков. Подробности избиения футболистами «Енисея» семьи на базе отдыха
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем