Нутрициолог рассказала о пользе рыбного бульона

Нутрициолог Юлия Шарапова считает, что кости и хребет рыбы, из которых готовится бульон, богаты белком, витаминами и минералами, а также кальцием, фосфором и коллагеном. По ее словам, эти элементы не только укрепляют сердечную мышцу, зубы и кости, но и придают молодость и красоту коже.

«Если вы все-таки выбрали для основы блюда красную рыбу, она станет источником омега-3 жирных кислот», — отметила эксперт в беседе с «СЭ».

Также специалист добавила, что рыбный бульон способствует укреплению стенок сосудов, поддерживает иммунитет и нормализует артериальное давление.