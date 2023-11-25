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Нутрициолог заявил, что кремлевская диета опасна для организма
Питание и еда

Сегодня, 17:45

1 мин.

Нутрициолог заявил, что кремлевская диета опасна для организма

Мария Маковей
Автор
Набор белковых продуктов и продуктов богатых жирами
Фото tbralnina/istockphoto.com
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При кремлевской диете ограничивается потребление углеводов и увеличивается количество белков и жиров в рационе. Вроде выглядит такая форма питания правильно, но у диеты, безусловно, есть минусы и плюсы, рассказывает порталу Pravda.Ru фитнес-тренер, нутрициолог Артём Опальницкий.

По его мнению, кремлевская диета может помочь снизить вес, особенно в начале похудения. Не вызовет значительных колебаний сахара в крови, что благоприятно для людей с сахарным диабетом. Кроме того, такая форма питания дает чувство сытости и помогает контролировать аппетит.

Однако у кремлевской диеты много серьезных минусов: слабость, головокружение, сонливость, дефицит питательных веществ, витаминов и минералов. Также психологически тяжело постоянно отказываться от углеводов.

Как отмечает нутрициолог, доказательств эффективности этой диеты нет, поэтому велика вероятность, что она может привести к нежелательным последствиям.

«Кремлевская диета — красивая советская обложка диеты Аткинсона, разработанной в 1972 году. Этот упрощенный вариант, скорее всего, не только не поможет вам похудеть в долгосрочной перспективе, но и может нанести серьезный вред вашему здоровью», — резюмировал Опальницкий.

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