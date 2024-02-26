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Продукты для долголетия: что нужно есть, чтобы долго жить
Питание и еда

26 февраля, 14:05

1 мин.

Ученый назвал продукты, способствующие долголетию

Мария Маковей
Автор
Источники растительного белка.
Фото fcafotodigital/istockphoto.com
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Американский исследователь феномена долгожительства и автор книг о здоровом питании Дэн Бюттнер считает, что ферментированные продукты и различная растительная пища способствуют достижению долголетия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По мнению эксперта, главное условие достижение долголетия — правильное питание, которое подразумевает ограничение доли животного белка и увеличение количества бобовых и овощей. Так фасоль, чечевица и горох богаты белком и клетчаткой, способствуют улучшению работы кишечника и просты в приготовлении.

К другому важному принципу правильного питания исследователь отнес разнообразие рациона. Так чередование ферментированных продуктов со свежими растительными продуктами обеспечивает защиту от диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, различные овощи богаты всеми важными витаминами, минералами и питательными веществами, которые необходимы для нормального функционирования организма.

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