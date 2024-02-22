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Сало: содержит ли насыщенные жиры, противопоказания
Питание и еда

22 февраля, 15:00

1 мин.

Диетолог развеяла популярный миф о сале

Мария Маковей
Автор
Нарезанное сало на столе.
Фото DredK/istockphoto.com
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Диетолог Кристина Плотникова считает, что сало — это ценный продукт, который при умеренном употреблении не вредит фигуре. В нем меньше насыщенных жиров, чем, например, в пальмовом масле. Продукт, наоборот, содержит витамины и аминокислоты, которые снижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего.

«Сало богато витаминами А, D, E и K. Эти витамины не только поддерживают здоровье кожи, ногтей и волос, но и играют важную роль в нормальном функционировании организма», — добавила эксперт.

Также врач подчеркнула, что в сале содержится железо, цинк, магний, фосфор, селен, кальций, марганец, которые необходимы для нормального функционирования иммунитета и образования гемоглобина. Кроме того, сало дает ощущение сытости на долгое время, что помогает не переедать, пишет «Лента.ру».

«Однако от сала следует отказаться людям с проблемами ЖКТ, больной печенью, диабетом и ожирением», — заключила диетолог.

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