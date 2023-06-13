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13 июня, 23:30

Терапевт Жито рассказал, что будет, если отказаться от мучного

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Зерновые продукты.
Фото Freepik/freepik
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Врач-кардиолог, эндокринолог, терапевт Алексей Жито рассказал, какие изменения произойдут в организме, если на две недели отказаться от хлеба, каши и макарон, то есть зерновых изделий. Изменения могут произойти как положительные, так и отрицательные. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

К зерновым относятся пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха, горох и прочие изделия из них. Они богаты питательными веществами, содержат витамины группы В, кальций, железо, магний, цинк и прочие. Как пишет издание, отказ от хлеба, круп и макарон на две недели помогает значительно снизить уровень глюкозы в крови и воспаление в организме, улучшить функции поджелудочной железы и многие другие показатели здоровья, включая массу тела, уровень инсулина и триглицеридов. При этом может нарушиться работа кишечника, а в организме снизиться уровень витаминов, минералов и энергии.

Ранее мы рассказывали, что будет, если год не есть сахар.

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Польза и вред
Что будет, если...
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