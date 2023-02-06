Ученые выяснили, способно ли молоко улучшить свойства кофе

Научное издание SciNews рассказало об исследовании ученых Копенгагенского университета. Они выявили, что, если добавить в кофе немного молока, оно усилит противовоспалительный эффект напитка. «Дело в том, что белки молока связываются с активными веществами зерен и повышают их антиоксидантные свойства», — сообщили ученые. Об этом пишет информационный портал «Нож».

В ходе исследования специалисты изучили растительные пигменты и биологически активные вещества, так называемые полифенолы, которые содержатся в кофе, и выяснили, что они ослабляют воспалительные процессы. К полифенолам относятся кофейная и хлорогеновая кислота, которые взаимодействуя с аминокислотными остатками цистеина, содержащимися в молоке, образуют комплексы, уменьшающие воспаление в два раза. Далее свои выводы ученые планируют подтвердить экспериментами с животными и людьми.