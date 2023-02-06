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Сегодня, 12:05

Ученые выяснили, способно ли молоко улучшить свойства кофе

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/senivpetro
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Научное издание SciNews рассказало об исследовании ученых Копенгагенского университета. Они выявили, что, если добавить в кофе немного молока, оно усилит противовоспалительный эффект напитка. «Дело в том, что белки молока связываются с активными веществами зерен и повышают их антиоксидантные свойства», — сообщили ученые. Об этом пишет информационный портал «Нож».

В ходе исследования специалисты изучили растительные пигменты и биологически активные вещества, так называемые полифенолы, которые содержатся в кофе, и выяснили, что они ослабляют воспалительные процессы. К полифенолам относятся кофейная и хлорогеновая кислота, которые взаимодействуя с аминокислотными остатками цистеина, содержащимися в молоке, образуют комплексы, уменьшающие воспаление в два раза. Далее свои выводы ученые планируют подтвердить экспериментами с животными и людьми.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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Польза и вред
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