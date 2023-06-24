В Роскачестве предупредили, кому нельзя горький шоколад

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На информационном портале «Пчела» рассказали о рекомендациях Роскачества, при каких заболеваниях нельзя горький шоколад. Несмотря на то, что он чрезвычайно полезен, содержит антиоксиданты, защищающие организм от свободных радикалов и улучшающие работу сердечно-сосудистой системы, железо, магний, медь и другие минералы, а также флавоноиды, которые улучшают когнитивные функции и настроение, его нельзя есть при подагре. Дело в том, что горький шоколад имеет в своем составе пурин.
Горький шоколад также запрещен тем, у кого на него аллергия, и кормящим мамам — чтобы не спровоцировать аллергию у малыша. С осторожностью его стоит употреблять при ожирении, поскольку этот продукт очень калориен.
Ранее мы рассказывали, сколько можно есть шоколада в день.
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