В Роспотребнадзоре объяснили, чем может быть опасен апельсиновый сок

На сайте РБК поделились рекомендациями специалистов Роспотребнадзора по употреблению апельсинового сока. По словам экспертов, свежевыжатый апельсиновый сок нельзя хранить дольше 30 минут, иначе от витамина С не останется и следа. А его в стакане сока хватит, чтобы покрыть суточную норму. Поэтому пить натощак апельсиновый сок опасно. Особенно это вредно для людей с проблемами пищеварения.

По словам специалистов Роспотребнадзора, пить апельсиновый сок натощак не стоит и из-за обилия сахара. «Попадая в пустой желудок, он быстро всасывается в кровь, активизируя выработку инсулина. При этом через некоторое время мозг попросит еще сахара. Вот почему, если вы проснетесь в семь часов и запьете завтрак стаканом апельсинового сока, уже в десять вам снова захочется есть», — подчеркнули в ведомстве. При этом пакетированный сок содержит сахара, почти как газировка. Поэтому с утра лучше выпить теплой воды, а апельсиновый сок — за обедом или после физических нагрузок.

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