В Роспотребнадзоре объяснили, чем может быть опасен апельсиновый сок

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На сайте РБК поделились рекомендациями специалистов Роспотребнадзора по употреблению апельсинового сока. По словам экспертов, свежевыжатый апельсиновый сок нельзя хранить дольше 30 минут, иначе от витамина С не останется и следа. А его в стакане сока хватит, чтобы покрыть суточную норму. Поэтому пить натощак апельсиновый сок опасно. Особенно это вредно для людей с проблемами пищеварения.
По словам специалистов Роспотребнадзора, пить апельсиновый сок натощак не стоит и из-за обилия сахара. «Попадая в пустой желудок, он быстро всасывается в кровь, активизируя выработку инсулина. При этом через некоторое время мозг попросит еще сахара. Вот почему, если вы проснетесь в семь часов и запьете завтрак стаканом апельсинового сока, уже в десять вам снова захочется есть», — подчеркнули в ведомстве. При этом пакетированный сок содержит сахара, почти как газировка. Поэтому с утра лучше выпить теплой воды, а апельсиновый сок — за обедом или после физических нагрузок.
Ранее мы рассказывали, какой сок полезнее.
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