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Сегодня, 15:20

Врач рассказала, как похудеть без строгих диет

Фото istockphoto.com/VladimirFLoyd
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Врач Лилия Стародубцева перечислила правила похудения без строгих диет. По словам специалиста, чтобы сбросить лишний вес, достаточно исключить из рациона питания некоторые продукты.

«Следует убрать из меню рафинированный сахар и продукты, где он содержится, переработанные мясные продукты, такие как сосиски и колбаса, мучные изделия с высоким содержанием белой пшеничной муки высшего сорта. Стоит отказаться и от продуктов, в составе которых есть кулинарный жир, заменитель молочного жира, растительный жир, гидрогенизированные жирные кислоты», — приводит слова врача сайт РИАМО.

Также специалист рекомендует отказаться от употребления пшеничной крупы, молочных продуктов с наполнителями и обезжиренной молочной продукции. Не стоит есть много красного мяса, картофеля и белого риса, а вот добавить в питание необходимо больше клетчатки. Важно пить достаточное количество воды в день.

Ранее нутрициолог раскрыла полезные свойства руколы.

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Диеты
Советы и рекомендации
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