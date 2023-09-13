Врач рассказала, как похудеть без строгих диет

Врач Лилия Стародубцева перечислила правила похудения без строгих диет. По словам специалиста, чтобы сбросить лишний вес, достаточно исключить из рациона питания некоторые продукты.

«Следует убрать из меню рафинированный сахар и продукты, где он содержится, переработанные мясные продукты, такие как сосиски и колбаса, мучные изделия с высоким содержанием белой пшеничной муки высшего сорта. Стоит отказаться и от продуктов, в составе которых есть кулинарный жир, заменитель молочного жира, растительный жир, гидрогенизированные жирные кислоты», — приводит слова врача сайт РИАМО.

Также специалист рекомендует отказаться от употребления пшеничной крупы, молочных продуктов с наполнителями и обезжиренной молочной продукции. Не стоит есть много красного мяса, картофеля и белого риса, а вот добавить в питание необходимо больше клетчатки. Важно пить достаточное количество воды в день.

Ранее нутрициолог раскрыла полезные свойства руколы.