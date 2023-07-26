Врачи рассказали, как не допустить жировой гепатоз печени

Пародонтолог Суламан Анвар назвал признаки в полости рта, которые могут указывать на возможное повреждение печени. К ним относится кровоточивость десен, обесцвеченные или бледные губы и десны, покрасневший язык, неприятный запах и сухость во рту. Об этом 26 июля сообщили на портале pravda.ru.

Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал СЭ, что жировой гепатоз, цирроз и другие заболевания печени многие ошибочно связывают только с чрезмерным употреблением алкоголя. «Сегодня все распространеннее становится неалкогольная жировая болезнь печени. Она развивается из-за чрезмерного количества сахаров в рационе, в особенности фруктозы, которая расщепляется только печенью. Для переработки фруктозы печень вырабатывает жировые капли, в которых эта фруктоза должна растворятся: чем больше фруктозы, тем больше жировых капель, тем жирнее печень», — пояснил специалист.

Также жировой гепатоз может развиваться при регулярном употреблении слабоалкогольных напитков, таких как пиво, сидр, коктейли. «Для профилактики жирового гепатоза важно питаться сбалансированно, не налегать на простые углеводы и сахара, исключить употребление фруктов в огромных количествах, а также газированных сладких и слабоалкогольных напитков. Тщательно изучайте состав продуктов и избегайте добавления фруктозы в рацион, в том числе и скрытой», — подытожил Рустем Садыков.

Ранее, 13 марта, мы рассказывали о привычках, опасных для здоровья печени.