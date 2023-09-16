Чем полезны арбузные косточки? Отвечает нутрициолог

Арбуз — большая ягода, которую многие едят не только летом. Кто-то ест в свежем виде — небольшими ломтиками или кусочками, кто-то пьет в виде смузи и коктейлей, а некоторые добавляют в салаты, холодные супы и даже жарят арбуз.

И если с мякотью все понятно, то насчет арбузных косточек мнения расходятся. Одни их выбрасывают, а другие — съедают. Но как нужно делать? И есть ли польза от семян арбуза? Рассказываем вместе с нутрициологом Ксенией Кукушкиной.

Чем полезен арбуз

Мякоть арбуза содержит такие витамины, как А, В1, В2, В6, В9, С, Е, Н и РР, а также минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо и натрий. Пищевые волокна в составе ягоды нормализуют обмен веществ.

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Исследования показывают, что арбуз приносит много пользы для здоровья, в том числе успокаивает боль в мышцах, улучшает состояние кожи и снижает риск развития рака.

Подробнее о полезных свойствах арбуза рассказали в статье по ссылке.

Чем полезны арбузные косточки

По словам исследователей, арбузные косточки — как черные, так и белые — содержат много клетчатки. Если их пожарить, по вкусу они не отличаются от тыквенных. Семена арбуза — это естественный источник фосфора, калия, марганца, фолиевой кислоты, железа и цинка.

Арбузы и дыни принадлежат к семейству тыквенных. Поэтому их семена можно есть так же, как и тыквенные семечки.

Арбузные семечки безопасно есть, так как они не вредят желудочно-кишечному тракту. Как отмечает Ксения Кукушкина, главное правило употребления арбузных семечек — тщательно пережевывать их. Иначе при употреблении неочищенных семян вы получите не все полезные вещества.

Арбузные семечки хоть и не так популярны, как тыквенные, тоже богаты полезными веществами. В косточках арбуза больше фосфора, магния, железа и марганца, чем в тыквенных. Зато последние содержат больше калия.

Фото Istockphoto.com/ThuTruong

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