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Березовый сок: польза и вред для организма человека, калорийность, как собирать
Питание и еда

Сегодня, 06:00

9 мин.

Березовый сок: польза и вред

Мария Сальникова
Николай Дубинин
Врач-эпидемиолог
Березовый сок в кувшине.
Фото istockphoto.com/happy_lark
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Когда-то березовый сок в нашей стране изготавливался в промышленных масштабах. Можно было было купить сразу трехлитровую банку этого напитка. Сейчас березовый сок продается в магазинах здорового питания. Но так ли он полезен на самом деле?

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Разбираемся в свойствах напитка вместе с врачом Николаем Дубининым.

Что такое березовый сок

Каждое дерево, в том числе береза, имеет некое подобие кровеносной и лимфатической системы — ксилему и флоэму. «Соком» березы называют циркулирующую в кселеме жидкость, в которой содержатся растворимые сахара, минералы, органические кислоты и другие вещества. Именно они питают дерево в осенне-зимний период и способствуют росту и цветению в весенне-летний. Сок можно добывать примерно с конца февраля и до середины апреля: он начинает образовываться, когда оттаивает земля, и прекращает с появлением листьев.

По вкусу свежесобранный березовый сок больше всего похож на едва подслащенную родниковую воду, пахнущую травой.

Березовый сок в стакане
Фото www.istockphoto.com/morisfoto

Калорийность и БЖУ березового сока

За счет сахаров энергетическая ценность напитка — 25 ккал на 100 г. В березовом соке нет пищевых волокон (так как его получают не путем отжима), зато присутствуют важные нутриенты.

В 100 г:

  • 0,1 г белков;

  • 5,4-5,8 г углеводов;

  • 0 г жиров.

Жиров березовый сок не содержит, но богат эфирными маслами, фитонцидами, а также различными макро- и микроэлементами:

  • калий;

  • натрий;

  • кальций;

  • магний;

  • марганец;

  • железо;

  • кремний;

  • медь.

Качество и состав питательных веществ зависят от условий, в которых растет дерево, географии, времени сбора сока, погоды. Важен и возраст березы. Например, старые деревья накапливают марганца больше, чем молодые.
Николай Дубинин
Врач-эпидемиолог

Польза березового сока для организма

Полезные вещества, содержащиеся в свежем березовом соке, в теории делают его поистине целебным. Но стоит иметь в виду, что для получения эффекта нужно большое количество напитка.

Березовый сок в стакане.
Фото istockphoto.com/yulka3ice

Березовый сок помогает:

  • справиться с воспалениями в организме и ускорить процесс заживления;

  • улучшить пищеварение и ускорить метаболизм;

  • избавиться от паразитов;

  • вывести отеки;

  • укрепить иммунитет;

  • улучшить общее самочувствие и настроение.

Березовый сок (как часть терапии, но не самостоятельное лекарство) помогает справиться с заболеваниями:

  • дыхательных путей;

  • кожи;

  • пищеварительных органов;

  • мочеполовой системы;

  • опорно-двигательного аппарата;

  • эндокринной системы.

Польза березового сока для женщин

Березовый сок можно использовать в составе домашней косметики. Например, добавлять вместо воды в маски с глиной, водорослями или в альгинатные маски.

Березовый сок в баночке с пипеткой.
Фото istockphoto.com/ChamilleWhite

Также, если принимать напиток регулярно, можно очистить кожу и укрепить волосы

Польза березового сока для мужчин

Мужчинам березовый сок помогает нормализовать выработку тестостерона, улучшить потенцию и наладить функции репродуктивной системы.

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Польза березового сока для детей

Березовый сок укрепляет детский иммунитет. Кроме того, полезные микро- и макроэлементы в составе этого напитка необходимы для роста ребенка.

При этом детям березовый сок нужно давать постепенно. Сначала его смешивают с водой (в соотношении один к одному). Если в течение нескольких дней организм реагирует хорошо, можно давать сок не разбавляя. Но общий объем не должен превышать 100 мл в сутки. Также перед любыми изменениями рациона ребенка лучше проконсультироваться с педиатром.

Вред березового сока для организма

Несмотря на все полезные свойства березовый сок подойдет не всем.

Аллергия

Сок точно не стоит пить при аллергии на пыльцу березы. С осторожностью его можно пробовать людям, у которых есть непереносимость глютена.

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Обострение мочекаменной болезни

Калий и натрий помогают избавиться от отеков и нормализовать кровяное давление. Но они же могут вызвать обострение мочекаменной болезни.

Рецепты с березовым соком

Березовый сок используют для приготовления различных напитков. Они отличаются не только пользой, но и приятным вкусом. Также такие напитки подходят для вегетарианского питания.

Квас из березового сока с изюмом

Ингредиенты:

  • березовый сок — 3 л;

  • сахар (можно использовать мед или натуральные подсластители по вкусу) — 170 г;

  • изюм — 15 г.

Березовый сок
Фото www.istockphoto.com/HeikeRau

Способ приготовления:

  1. Подготовить сухую чистую стеклянную трехлитровую банку.

  2. Залить в банку березовый сок, добавить сахар и размешать до полного растворения.

  3. Промыть и просушить на бумажном полотенце изюм, добавить его в банку.

  4. Накрыть банку двумя слоями марли и оставить настаиваться при комнатной температуре на трое суток.

  5. После этого готовый квас нужно процедить через чистую марлю, разлить по бутылкам (желательно из стекла) и поставить в холодильник.

Храниться такой напиток может до двух-трех месяцев. Его можно добавлять в окрошку.

Лимонад из березового сока

Ингредиенты:

  • березовый сок — 2,5 л;

  • сахар — 8 ст. ложек;

  • лимоны — 3 шт.;

  • лед — по вкусу.

Лимонад из березового сока в стакане.
Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Вымыть лимоны, просушить их бумажным полотенцем и нарезать дольками.

  2. Выложить лимоны в миску, присыпав сахаром, и размять до появления сока.

  3. Через 15 минут переложить полученную смесь в банку с березовым соком и тщательно перемешать.

  4. Оставить напиток настаиваться примерно два часа, после чего его можно разлить по стаканам и охладить льдом.

Как собирать березовый сок

Без лабораторных анализов никогда нельзя сказать наверняка, есть ли польза от самостоятельно собранного сока. В продукт могут попасть тяжелые металлы, микробы или пыль.
Николай Дубинин
Врач-эпидемиолог

Также каждый год экологи просят не собирать сок. Мало кто может сделать это, не причинив вреда дереву. Для того, чтобы собрать сок, нужно соблюдать множество правил и условий.

Время

Для того, чтобы проверить, началось ли сокодвижение, нужно обломить с дерева небольшую ветку. Если она стала влажной, значит, время подходящее. Также помните, что в теплую солнечную погоду сок вырабатывается обильнее.

Место

Многие думают, что достаточно найти место в стороне от машин. На самом деле в городе напиток собирать нельзя нигде. Ни в парках (и даже лесопарках), ни в ботанических садах, ни в садах при музеях-усадьбах, домах отдыха и подобных учреждениях. Также запрещен сбор сока в заповедниках и на других особо охраняемых природных территориях, где обитают животные и растения, занесенные в Красную книгу.

В лесах сок собирать можно. Но и здесь нужно предварительно убедиться, что выбранный вами участок относится к «спелому» лесу (то есть деревья в нем достигли определенного возраста). Ориентироваться можно на внешние признаки: диаметр деревьев на высоте 1,4 м должен составлять не менее 20 см.

Березовый сок собирают в бутылку.
Фото istockphoto.com/Balakleypb

Способ

Заготавливать сок нужно так, чтобы не причинять вреда лесу. Запрещено спиливать и ломать деревья.

Собрать березовый сок можно двумя способами:

  • сделать сверлом отверстие диаметром до 2,5 см, вставить в него полипропиленовую трубочку (некоторые используют капельницу), подставить емкость и дождаться, пока она заполнится (на это может уйти до суток);

  • сделать на коре треугольный надрез, вершиной вниз — жидкость будет стекать в заранее подготовленную емкость.

После сбора березового сока нужно закрыть отверстие, чтобы остановить ток жидкости. Так вы предотвратите заражение дерева. По правилам отверстие нужно заткнуть деревянной пробкой (например, веткой) и сверху замазать варом, садовой замазкой или глиной с известью. Воск, жвачку или пластилин использовать нельзя.

Неправильно сделанный надрез и некачественно положенная замазка приведут к образованию гнили и, в конечном счете, к гибели дерева.

Березовый сок на фоне берез
Фото www.istockphoto.com/Helin Loik-Tomson

Как хранить березовый сок

Из-за того, что в березовом соке есть сахара, он может забродить или прокиснуть. Более того, он может начать портиться еще в процессе сбора, если будет течь слишком долго. Именно поэтому не стоит собирать больше одного литра сока.

Если березового сока собрано много, например, с нескольких берез, его можно заморозить (предварительно процедив) или законсервивать с сахаром и лимонной кислотой.

Для консервации березовый сок нужно перелить в эмалированную кастрюлю и довести до кипения. Затем засыпать в простерилизованную банку сахар и лимонную кислоту, перелить в нее еще горячий сок, накрыть крышкой и закатать.

Стоит понимать, что пользы от такого напитка будет мало. В процессе кипячения из него пропадают все полезные микроэлементы и большая часть витаминов.
Николай Дубинин
Врач-эпидемиолог
Популярные вопросы
Кому нельзя березовый сок?
Любой березовый сок содержит много сахара. Поэтому напиток может быть противопоказан беременным или кормящим женщинам, людям, страдающим сахарным диабетом или болезнями желудочно-кишечного тракта.
Как понять, что березовый сок испортился?
Если сок стал мутным, приобрел осадок, то его лучше не пить. Должны насторожить также изменение запаха и появление кислого вкуса.
Какой березовый сок полезнее: самостоятельно собранный или покупной?
На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Самостоятельно собранный сок может содержать ядовитые примеси. А бутилированный может быть вкусным, но не очень полезным.
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