Безуглеводная диета: плюсы и минусы, таблица продуктов и меню

Многие звезды, чтобы быстро привести себя в форму или поддерживать фигуру в тонусе, сядятся на кето-диету. Она также называется безуглеводной. Говорят, что результаты просто поражают. В чем суть такого питания, разбираемся со специалистом.
Низкоуглеводная высокожировая диета представляет собой рацион, при котором основную долю питательных веществ (от 50% до 60%) организм получает из жиров, примерно 20%-30% - из белка и менее 30% - из углеводов. Можно сравнить эти цифры с общепринятыми рекомендациями мировых организаций по здравоохранению, где рекомендуется получение 10-30% калорий из жиров, 10-35% - из белков и 45-65% - из углеводов.
Для начала кетоза требуется сильно ограничить количество углеводов в рационе (обычно менее 20 г в день). Это заставляет организм истощить запасы гликогена в печени и мышцах за несколько дней. Поступающей с пищей глюкозы также недостаточно для удовлетворения потребностей организма в энергии. Однако он должен поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови для нормальной работы нервной системы и других органов. Тогда организм создает глюкозу из неглюкозных источников, таких как аминокислоты и глицерин. В этом процессе жирные кислоты высвобождаются в кровь и окисляются в печени и мышцах, образуя кетоновые тела. Эти кетоны могут затем использоваться как источник энергии.
Силовая безуглеводная диета — это диета, которая предполагает снижение потребления углеводов до минимума и увеличение белков и жиров для поддержания мышечной массы и снижения процента жира. Эта диета обычно используется спортсменами и людьми, которые занимаются силовыми тренировками для увеличения мышечной массы и сокращения жировых отлоожений. Она также может быть использована для достижения быстрых результатов в похудении, но не рекомендуется для длительного использования из-за потенциальных негативных последствий для здоровья.
Постоянная безуглеводная диета — наиболее щадящая для организма. Она предполагает менее строгие ограничения, чем остальные виды подобных диет. В ней меньше белков, чем в силовой, и немного больше жиров. Большая часть углеводов съедается на завтрак, обед состоит из белков и сложных углеводов, а ужин — из белков и овощей. Такая диета позволяет похудеть и одновременно не подвергать организм лишнему стрессу.
Круговая безуглеводная диета — это диета, которая предполагает периодическое соблюдение низкоуглеводной диеты в течение определенного периода времени, например, несколько дней или недель, после чего следует перерыв и возвращение к обычному рациону питания. Этот цикл может повторяться несколько раз. Круговая низкоуглеводная диета может помочь снизить уровень инсулина в крови и улучшить чувствительность к нему, что может быть полезно для людей с диабетом или предрасположенностью. Однако, необходимо соблюдать сбалансированный рацион питания и проконсультироваться с диетологом.
Главное достоинство безуглеводной диеты — это быстрое снижение веса. Ограничение потребления углеводов приводит к быстрому похудению, так как организм начинает использовать жиры в качестве источника энергии.
Кроме того, безуглеводная диета снижает уровень сахара в крови. Поэтому она может быть полезна для людей с диабетом.
Низкоуглеводные диеты применяются в медицине для лечения ряда заболеваний.
В ходе научных исследований низкоуглеводная диета показала антиэпилептический эффект. Это особенно актуально для детей, страдающих эпилепсией. Снижение углеводов в рационе может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ограничение потребления углеводов, особенно с высоким гликемическим индексом и молочных продуктов, может положительно сказаться на состоянии кожи и уменьшить проявление акне.
Длительная нехватка углеводов приводит к развитию кетоза — состояния, при котором в крови накапливаются кетоновые тела. Это может вызвать неприятные симптомы: головную боль, тошноту, слабость и запах ацетона изо рта. Поэтому не рекомендуется полностью исключать углеводы из рациона.
Углеводы, особенно пищевые волокна, важны для нормального пищеварения. Их недостаток может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Кроме того, углеводы также могут влиять на настроение. Их недостаток может вызвать раздражительность, быструю утомляемость и другие психологические проблемы.
Завтрак: Омлет с помидорами.
Обед: Перцы, фаршированные бурым рисом с куриным фаршем.
Ужин: Творог с лепестками миндаля.
Завтрак: Яичница с грибами и сыром.
Обед: Овощной суп на мясном бульоне, стакан несладкого йогурта.
Ужин: Стейк и зеленая фасоль со специями.
Завтрак: Несладкие сырники с нежирной сметаной.
Обед: Фасолевый суп с мясными фрикадельками, курица с зеленым горошком.
Ужин: Брокколи и цветная капуста, запеченные с сыром, салат из свеклы.
Завтрак: Зерновой черный хлеб с мягким сыром и авокадо.
Обед: Куриная котлета с гарниром из овощей, стакан йогурта.
Ужин: Рыбная котлета и тушеная капуста.
Завтрак: Творожная запеканка без сахара.
Обед: Куриный бульон, отварная курица и салат из тертой моркови.
Ужин: Рагу из овощей с запеченой треской.
Завтрак: Хлебцы с сыром и маслом.
Обед: Низкоуглеводная паста с беконом в сливочном соусе.
Ужин: Отварная говядина, стакан однопроцентного кефира.
Завтрак: Два вареных яйца.
Обед: Индейка на пару с отварным коричневым рисом, салат из овощей.
Ужин: Семга, запеченная в сливках.
|
Продукт
|
Углеводы в 100 г (г)
|
Мясо
|
0,1
|
Рыба
|
0
|
Яйца
|
1,1
|
Бразильские орехи
|
12
|
Листовые овощи
|
2-4
|
Сыр
|
1,3
|
Оливковое масло
|
0
|
Овощи, не содержащие крахмал (огурцы, помидоры, кабачки, грибы, свекла)
|
0-10
|
Творог
|
2
|
Сливочное масло
|
0,1
|
Фасоль
|
7
|
Горох
|
14
|
Чечевица
|
20
|
Орехи (бразильский, макадамия, грецкий)
|
4-7
В этой таблице мы приводим топ распространенных продуктов, которые нельзя употреблять на безуглеводной диете.
|
Продукт
|
Углеводы в 100 г (г)
|
Сахар
|
99,8
|
Сладости (печенье, конфеты, торты)
|
70-99
|
Хлеб
|
46
|
Макароны
|
70
|
Бананы
|
23
|
Соки с добавлением сахара
|
25-45
|
Сладкая газировка
|
10
|
Белый рис
|
80
|
Мюсли, кукурузные хлопья
|
60-80
|
Кетчуп
|
26
Необходимо вводить углеводы в рацион, начиная с небольших порций и постепенно увеличивая их количество. Рекомендуется выбирать сложные углеводы, такие как овощи, фрукты, цельные зерна и бобовые, а не быстрые — например, сладости и белый хлеб. Также необходимо продолжать следить за количеством потребляемых углеводов и общей калорийностью рациона питания, чтобы избежать резкого повышения уровня сахара в крови и набора лишнего веса.
Вопрос об эффективности кетодиет для снижения веса в долгосрочной перспективе вызывает много дискуссий среди ученых. Однако ряд независимых исследований рисует следующую картину. В начале применения низкоуглеводных диет результаты могут быть впечатляющими. Эти диеты действительно показывают более значительное снижение веса по сравнению с низкожировыми. Это связано с несколькими факторами.
Во-первых, первоначальное снижение веса при низкоуглеводных диетах происходит главным образом из-за общего уменьшения калорийности рациона. Люди, следящие за потреблением углеводов, часто автоматически уменьшают количество потребляемой пищи.
Во-вторых, увеличенное количество белка в рационе и кетогенные процессы, которые возникают при уменьшении углеводов, способствуют подавлению аппетита. Это снижает количество перекусов и увеличивает шансы на успешное соблюдение диеты.
В-третьих, низкоуглеводная диета зачастую включает ограниченный набор продуктов, что может привести к уменьшению энергетической ценности пищи. Кроме того, организм тратит больше калорий на обработку жиров.
Однако через 12 месяцев применения низкоуглеводных диет существенных различий в снижении веса по сравнению с другими диетами уже не наблюдается. Это связано с несколькими факторами, включая адаптацию организма к новому режиму и восполнение гликогенных запасов. Низкоуглеводные диеты могут быть эффективными в краткосрочной перспективе, но долгосрочные результаты могут быть схожи с другими диетами.
Большинство ягод и фруктов содержат много сахаров природного происхождения, поэтому в них много углеводов. Но есть и те, которые можно употреблять на низкоуглеводной диете. Среди них, например, грейпфрут (11 г углеводов на 100 г продукта), малина (12 г), клубника (8 г), черника (14 г) и ананас (13 г). Стоит выбирать свежие, а не консервированные ананасы, так как сироп содержит много сахара.
Углеводы играют важную роль в развитии выносливости и эффективности физических упражнений. Их недостаток может привести к ухудшению физической производительности. Если человек совсем исключит углеводы из рациона, то он начнет чувствовать слабость, головные боли, станет раздражительным. Появится туман в голове. Острая нехватка углеводов может вызывать серьезные изменения в обмене веществ и отрицательно влиять на работу печени и почек.
Большинство сладостей при безуглеводной диете под запретом. Но можно побаловать себя темным шоколадом с высоким содержанием какао (более 70%). Он содержит меньше сахара и больше антиоксидантов. Разнообразьте свой рацион натуральными сладостями на основе стевии или эритритола. Они не содержат калорий и углеводов, но имеют сладкий вкус. Можно также есть орехи. Например, миндаль имеет сладковатый вкус, но при этом содержит мало углеводов.
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