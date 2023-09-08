Чем полезен и опасен ревень? Детям его нужно давать с осторожностью

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История ревеня очень длинная. Изначально он произрастал в Китае, Монголии, Сибири, Юго-Восточной Азии. Это овощное растение еще три тысячи лет назад активно применялось в медицине тибетскими монахами. В Европу он попал позднее, в Средневековье. Его очень ценили за вкусовые и целебные свойства.
В России чаще всего ревень применяли в медицине, делая из него настойки при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Однако позже стали использовать и в кулинарии благодаря его приятному вкусу.
Калорийность на 100 г — 21 ккал;
Белки — 0,8 г;
Жиры — 0,2 г;
Углеводы — 2,6 г;
Ревень считается одним из ценнейших овощных растений не только за вкусовые качества, но и за полезные свойства. Он снижает возможность образования тромбов, очищает и укрепляет стенки сосудов. Оказывает противомикробное и противовоспалительное действие.
Ревень способствует снижению боли в период менструального цикла. Большое количество полезных веществ, содержащихся в нем, помогает беременным женщинам в период роста и развития плода. Однако, женщинам в положении его разрешается есть только термически обработанным — в составе киселей, десертов и прочих блюд. Кроме этого, ревень улучшает состояние кожи, волос, ногтей, борется с перхотью и избыточным выделением головного жира.
Мужчинам рекомендуется употреблять ревень для профилактики сердечных заболеваний и заболеваний простаты.
До 12 лет ревень нужно давать с осторожностью и в небольших количествах. Для детей он полезен, потому что укрепляет растущие кости ребенка. Благодаря богатому содержанию каротина, позитивно влияет на зрение. Помимо этого, ревень — хорошее слабительное. Он оказывает мягкое действие, не расстраивая пищеварение.
При желчнокаменной и мочекаменной болезни от ревеня лучше отказаться, потому что он содержит органические кислоты, которые могут способствовать образованию камней в мочевом, желчном пузырях и почках. Кроме этого, его лучше не включать в рацион людям с гастритом, повышенной кислотностью желудка и панкреатитом.Лидия КвашнинаНутрициолог
Чтобы растение приносило пользу и не создавало опасности для организма, стоит употреблять его не более 2-3 раз в неделю. В больших дозах ревень может привести к расстройству желушка.
В народной медицине обычно используется корень ревеня. Содержание дубильных веществ и антрагликозидов обуславливают его противовоспалительные и слабительные свойства.
Ингредиенты:
Как готовить:
Ингредиенты:
Как готовить:
Ингредиенты:
мука — 150 г;
молоко — 150 мл;
ревень — 4 стебля;
сахар — 2 ст.л.;
яйца — 1 шт.;
соль — 1 щепотка;
разрыхлитель — 1 ч.л.;
подсолнечное масло — 1 ст.л.
Как готовить:
Ингредиенты:
ревень — 500 г;
вода — 1 л;
крахмал — 20 г;
соль — 1 щепотка;
сахар — 100 г;
сметана — по вкусу.
Как готовить:
Выбирать нужно молодые побеги. Листочки ревеня должны быть свежими. Кроме этого, не рекомендуется собирать побеги в июле, потому что в этот период в нем скапливается очень много щавелевой кислоты.
Перед тем как отправить ревень на хранение в холодильник, нужно его помыть и просушить. В таком виде он может храниться около двух дней. Другой вариант хранения — заморозка. Для этого ревень нужно нарезать. В замороженном виде срок годности ревеня увеличивается до года.
Ревень - достаточно кислый овощ, чтобы есть в сыром виде. Чаще его употребляют с сахаром, либо добавляют в различные блюда.
Ревень быстро грубеет, поэтому его лучше очистить. Овощечисткой кожица легко счищается со стебля.
К середине июля сбор черешков обычно приостанавливают, потому что в них накапливается большое количество щавелевой кислоты.
2 — 4 г щавелевой кислоты кислоты могут вызвать серьезное отравление.Лидия КвашнинаНутрициолог