Чем полезен и опасен ревень? Детям его нужно давать с осторожностью

История ревеня очень длинная. Изначально он произрастал в Китае, Монголии, Сибири, Юго-Восточной Азии. Это овощное растение еще три тысячи лет назад активно применялось в медицине тибетскими монахами. В Европу он попал позднее, в Средневековье. Его очень ценили за вкусовые и целебные свойства.

В России чаще всего ревень применяли в медицине, делая из него настойки при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Однако позже стали использовать и в кулинарии благодаря его приятному вкусу.

Калорийность и БЖУ ревеня

Калорийность на 100 г — 21 ккал;

Белки — 0,8 г;

Жиры — 0,2 г;

Углеводы — 2,6 г;

Польза ревеня

Ревень считается одним из ценнейших овощных растений не только за вкусовые качества, но и за полезные свойства. Он снижает возможность образования тромбов, очищает и укрепляет стенки сосудов. Оказывает противомикробное и противовоспалительное действие.

Польза для женщин

Ревень способствует снижению боли в период менструального цикла. Большое количество полезных веществ, содержащихся в нем, помогает беременным женщинам в период роста и развития плода. Однако, женщинам в положении его разрешается есть только термически обработанным — в составе киселей, десертов и прочих блюд. Кроме этого, ревень улучшает состояние кожи, волос, ногтей, борется с перхотью и избыточным выделением головного жира.

Фото istockphoto.com

Польза для мужчин

Мужчинам рекомендуется употреблять ревень для профилактики сердечных заболеваний и заболеваний простаты.

Польза для детей

До 12 лет ревень нужно давать с осторожностью и в небольших количествах. Для детей он полезен, потому что укрепляет растущие кости ребенка. Благодаря богатому содержанию каротина, позитивно влияет на зрение. Помимо этого, ревень — хорошее слабительное. Он оказывает мягкое действие, не расстраивая пищеварение.

Вред ревеня

Чтобы растение приносило пользу и не создавало опасности для организма, стоит употреблять его не более 2-3 раз в неделю. В больших дозах ревень может привести к расстройству желушка.

Ревень в медицине

В народной медицине обычно используется корень ревеня. Содержание дубильных веществ и антрагликозидов обуславливают его противовоспалительные и слабительные свойства.

Слабительный настой

Ингредиенты:

Сушеные корни — 2 ст.л.

Как готовить:

Сушеные корни расталкиваем в ступке. Заливаем полученный порошок 250 мл кипятка. Настаиваем 10-15 минут, затем процеживаем. Перед сном выпиваем по 1/3 части от полученного объема.

Фото istockphoto.com

Отвар от гепатита

Ингредиенты:

Порошок из корней ревеня — 2 ст.л.

Как готовить:

Порошок из корней ревеня заливаем 500 мл кипятка. Кипятим 15 минут на медленном огне. Настаиваем шесть часов, потом процеживаем. Принимаем по столовой ложке 2-3 раза в сутки перед едой.

Рецепты из ревеня

Оладьи из ревеня

Ингредиенты:

мука — 150 г;

молоко — 150 мл;

ревень — 4 стебля;

сахар — 2 ст.л.;

яйца — 1 шт.;

соль — 1 щепотка;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

подсолнечное масло — 1 ст.л.

Фото istockphoto.com

Как готовить:

Мелко нарезаем стебли, добавляем сахар. В отдельной миске смешиваем яйцо, соль, молоко, муку, разрыхлитель и взбиваем до однородности. В получившееся тесто добавляем ревень в сахаре и подсолнечное масло. Перемешиваем и выпекаем с двух сторон до румяной корочки.

Суп из ревеня

Ингредиенты:

ревень — 500 г;

вода — 1 л;

крахмал — 20 г;

соль — 1 щепотка;

сахар — 100 г;

сметана — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Как готовить:

Стебель ревеня нарезаем кусочками среднего размера и добавляем в кипящую воду. Кипятим, пока кусочки не станут мягкими (около 5-10 минут). Добавляем сахар и уменьшаем огонь. В отдельной емкости смешиваем крахмал и 100 г воды. Полученную смесь вливаем в суп, помешивая. Суп не доводим до кипения. Как только он начнет густеть, снимаем с огня и подсаливаем. Добавляем сметану по вкусу.

Как выбрать ревень

Выбирать нужно молодые побеги. Листочки ревеня должны быть свежими. Кроме этого, не рекомендуется собирать побеги в июле, потому что в этот период в нем скапливается очень много щавелевой кислоты.

Как хранить ревень

Перед тем как отправить ревень на хранение в холодильник, нужно его помыть и просушить. В таком виде он может храниться около двух дней. Другой вариант хранения — заморозка. Для этого ревень нужно нарезать. В замороженном виде срок годности ревеня увеличивается до года.

Популярные вопросы

Можно ли есть ревень в сыром виде?

Ревень - достаточно кислый овощ, чтобы есть в сыром виде. Чаще его употребляют с сахаром, либо добавляют в различные блюда.

Нужно ли чистить ревень?

Ревень быстро грубеет, поэтому его лучше очистить. Овощечисткой кожица легко счищается со стебля.

Когда ревень становится ядовитым?

К середине июля сбор черешков обычно приостанавливают, потому что в них накапливается большое количество щавелевой кислоты.