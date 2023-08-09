Блюда с креветками: 10 простых и быстрых рецептов

Креветка — чистый, нежный белок, помещенный в хитиновый панцирь. Продукт разнообразит рацион правильного питания средиземноморской ноткой и тонким вкусом. Предлагаем подборку простых и разнообразных рецептов с креветками — от крем-супа до ризотто и закусок. А консультант шеф-поваров и практикующий кулинар Алексей Онегин расскажет, как выбрать креветки и какие способы приготовления использовать в зависимости от информации на упаковке.
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Очистить креветки от голов и панцирей. Надрезав спинку, удалить кишечный тракт, который проходит вдоль хребта, и посолить. Чеснок и лук очистить, мелко нарезать.
В сотейник положить кусочек сливочного масла, сложить головы и панцири и обжарить на сильном огне, постоянно помешивая, до получения ярко-красного цвета продукта. Затем влить два литра воды, довести до кипения, посолить и добавить сушеный тимьян. Через полчаса варки — снять с плиты, процедить и вернуть полученный бульон на слабый огонь.
В другую кастрюлю влить оливковое масло, выложить лук с половиной количества чеснока и обжаривать примерно пять минут до прозрачности лука. Поместить в кастрюлю рис, перемешать и немного обжарить. Влить вино и выпарить его практически до конца.
Постепенно добавлять в рис бульон из панцирей: половник за половником, дожидаясь полного впитывания жидкости. Повторять до готовности риса. Помешать и снять с плиты.
На разогретую сковороду налить оливковое масло и обжарить креветки с оставшимся чесноком на сильном огне в течение трех минут. Добавить нарезанную петрушку и перемешать.
Вмешать содержимое сковороды в кастрюлю с рисом, добавить специи по вкусу. Готовое блюдо выложить в глубокие тарелки, подавать горячим. При желании — украсить креветками.
Время приготовления — 50 минут. Количество порций — 6.
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В сотейник с толстым дном влить шесть стаканов воды, довести до кипения и посолить. Постепенно всыпать крупу, постоянно помешивая. Продолжать непрерывно мешать в течение пяти минут, следующие 20 — помешать несколько раз, последние 10 минут готовки — вернуться к частому помешиванию.
Бекон нарезать небольшими одинаковыми кубиками, выложить на сковороду с оливковым маслом и обжаривать несколько минут, пока жир не вытопится. После — зажарить до золотистой корочки, в течение пары минут. Кусочки бекона положить на тарелку, а в сковороду добавить креветки с чесноком и обжарить на сильном огне три минуты. Посыпать паприкой, снять с огня.
Половину жареных креветок добавить к поленте за 10 минут до ее готовности. Натереть сыр на мелкой терке. Когда блюдо приготовится до конца, вмешать сыр в поленту. Полученную массу разложить по тарелкам и украсить оставшимися креветками.
Время приготовления — 40 минут. Количество порций — 6.
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Пол-литра воды довести до кипения, добавить креветки и варить буквально три минуты. Выложить на тарелку и остудить.
Сделать соус из майонеза, лимонного сока, паприки и соли, убрать в холодильник до подачи.
У авокадо извлечь косточку и удалить кожуру, нарезать мякоть равномерными небольшими кубиками. Посолить, поперчить и полить небольшим количеством оливкового масла. Огурцы нарезать и добавить к авокадо.
Салат айсберг мелко нашинковать и разложить по стаканам или пиалам. Следующим слоем выложить овощи, последним — добавить креветки. Сверху добавить столовую ложку соуса, по желанию украсить микрозеленью и нарезанными перьями лука.
Время приготовления — 35 минут. Количество порций — 8.
Главное правило приготовления креветок — не готовить то, что уже приготовлено. Маркировка «в/м» означает, что креветки сварены перед заморозкой, и их не нужно готовить повторно, максимум бланшировать для разогрева. Хотите отварить или пожарить креветок — ищите маркировку «с/м», или свежемороженые. Поскольку креветки, как и любой морской белок, очень легко превратить в резину, и самый надежный способ это сделать — готовить дольше, чем необходимо.
Иногда можно прочитать, что сырые креветки непременно серого цвета, в то время как креветки с красным панцирем прошли термообработку. Часто это действительно так, но далеко не всегда — цвет панциря креветки зависит от ее рациона, поэтому аргентинские дикие креветки и некоторые другие виды креветок будут красными даже в сыром виде.
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Вскипятить три стакана воды, всыпать предварительно промытую крупу киноа. Посолить и варить 15 минут на умеренном огне под крышкой.
Запечь перец: положить овощ в разогретую до 200°С духовку на 15 минут. Переложить на тарелку, оставить под крышкой на 10 минут. Удалить кожицу и семена, порезать кубиками.
Приготовить заправку из мелко нашинкованного имбиря и чеснока с добавлением масла и лимонного сока. Специи добавлять по вкусу.
Сложить вместе все ингредиенты, добавить порезанный огурец, соус и перемешать.
Время приготовления — 30 минут. Количество порций — 4.
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Лук нарезать мелкими кубиками, выложить на дно кастрюли и обжаривать в оливковом масле в течение семи минут. Добавить нарезанный сельдерей и жарить еще 10 минут. После — вмешать томатную пасту и измельченный чеснок. Спустя пять минут насыпать в массу муку, перемешать и влить куриный бульон и молоко. Насыпать специй по вкусу. После закипания варить в течение 10 минут.
Очищенные креветки добавить в суп и зафиналить варкой еще на пять минут.
Время приготовления — 45 минут. Количество порций — 3.
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Креветки очистить от голов, панцирей и кишечной вены. Ополоснуть водой, высушить на бумажном полотенце.
Снять с вымытых цукини кожуру и нашинковать соломкой, посолить. Спустя 15 минут отжать выделившуюся жидкость.
Обжарить нарезанный чеснок на оливковом масле, добавить креветки и жарить в течение минуты. Влить вино и подождать его закипания.
Смешать крахмал с бульоном и лимонным соком, полученную смесь добавить к креветкам. Финальный аккорд — добавление каперсов и томление соуса до загустения в течение пяти минут.
Выложить цукини в другую сковороду с оливковым маслом и жарить пять минут на умеренном огне.
Переложить цукини на тарелку, сверху добавить креветки с соусом, украсить нарезанной петрушкой.
Время приготовления — 35 минут. Количество порций — 4.
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Креветки нарезать кубиками. Приготовить кляр: взбить в миске яйцо, влить 2 столовые ложки воды и постепенно ввести муку. Перемешать до однородности, добавить оставшуюся воду и снова вымешать.
Креветки обвалять в муке, затем обмакнуть в кляре. Обжарить во фритюре до появления золотистой корочки.
Посыпать кунжутом, подавать со спайси-соусом.
Время приготовления — 30 минут. Количество порций — 1.
Покупая хорошие креветки, нет смысла убивать их вкус добавлением укропа, лаврового листа, душистого перца и прочих специй, которые обязательно замаскируют собственный вкус креветок — тонкий, деликатный, чуть сладковатый. Хотите ярких красок — приготовьте несколько разных соусов с добавлением разных пряностей, чтобы сравнить, какой именно вариант понравится вам больше.
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Нарезать зелень: шпинат, петрушку и лук. Выложить креветки в сковороду и обжарить их три минуты на растительном масле. Добавить зелень и специи по вкусу, перемешать и готовить еще минуту.
Взбить венчиком яйца с молоком, посолить. Из этой массы пожарить на сковороде четыре яичных блинчика.
Выложить блинчик на тарелку, добавить на одну половину креветки с зеленью, накрыть начинку второй половиной блинчика.
Время приготовления — 25 минут. Количество порций — 4.
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Креветки очистить, удалив панцири, головы и кишечный тракт. Добавить специи и оливковое масло, перемешать, оставить мариноваться.
Разогреть сливочное масло в сотейнике и обжарить панцири на сильном огне в течение 10 минут до ярко-красного цвета.
Листья порея крупно порубить. В сотейник с панцирями влить два литра воды, довести до кипения и всыпать порей. Спустя полчаса варки процедить.
Нарезать перец, чеснок и нежную сердцевину порея. Полученный микс обжарить на сковороде с маслом несколько минут. Обжаренные овощи соединить с литром креветочного бульона, добавить половину креветок. После закипания варить пять минут.
Влить в суп сливки, пробить погружным блендером до однородности. Оставшиеся креветки слегка обжарить и порционно добавлять в тарелки с супом.
Время приготовления — 50 минут. Количество порций — 6-8.
крупные очищенные креветки — 12 шт.;
Натереть цедру лайма в количестве чайной ложки, а из мякоти выжать сок. Креветки полить лаймовым соком, добавить цедру и специи, оставить мариноваться на 10 минут.
На сковороде растопить сливочное масло и обжарить ломтики ананаса на сильном огне, по две минуты с каждой стороны. Снять с плиты, остудить и нарезать.
Обжарить в той же сковороде креветки, достаточно по минуте с каждой стороны.
На шпажку поочередно наколоть ломтики ананаса и креветки, выложить на тарелку и украсить долькой лайма, посыпать специями по вкусу.
Время приготовления — 20 минут. Количество порций — 6.
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