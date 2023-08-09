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Сегодня, 19:00

Блюда с креветками: 10 простых и быстрых рецептов

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Алексей Онегин
Кулинар
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Креветки с цукини.
Фото istockphoto.com
Что приготовить из креветок.
Фото istockphoto.com
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Креветка — чистый, нежный белок, помещенный в хитиновый панцирь. Продукт разнообразит рацион правильного питания средиземноморской ноткой и тонким вкусом. Предлагаем подборку простых и разнообразных рецептов с креветками — от крем-супа до ризотто и закусок. А консультант шеф-поваров и практикующий кулинар Алексей Онегин расскажет, как выбрать креветки и какие способы приготовления использовать в зависимости от информации на упаковке.

При выборе креветок обращайте внимание на то, как они хранятся. Обычно мы покупаем их в замороженном виде — в этом случае в упаковке не должно быть лишнего льда или «снега», который свидетельствует о том, что креветки замораживались повторно или попросту хранились в не слишком стабильной атмосфере.
Цвет креветок должен быть естественным, темные пятна на панцире или конечностях могут свидетельствовать о том, что они хранились дольше, чем нужно. В идеале покупайте креветок в фабричной упаковке, а если покупаете на развес — берите на один раз, а не впрок, поскольку условия хранениях таких креветок обычно хуже и их сложно контролировать.
Алексей Онегин
Кулинар

Ризотто с креветками

Ингредиенты

  • королевские креветки — 1 кг;
  • рис для ризотто — 400 г;
  • белое сухое вино — 120 мл;
  • репчатый лук — 2 шт.;
  • чеснок — 6 зубчиков;
  • петрушка — пучок;
  • сушеный тимьян — 1 ч.л.;
  • сливочное масло — 1 ст.л.;
  • оливковое масло — для жарки;
  • соль, молотый перец — по вкусу.

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Что приготовить из креветок.
Фото istockphoto.com

Приготовление

Очистить креветки от голов и панцирей. Надрезав спинку, удалить кишечный тракт, который проходит вдоль хребта, и посолить. Чеснок и лук очистить, мелко нарезать.

В сотейник положить кусочек сливочного масла, сложить головы и панцири и обжарить на сильном огне, постоянно помешивая, до получения ярко-красного цвета продукта. Затем влить два литра воды, довести до кипения, посолить и добавить сушеный тимьян. Через полчаса варки — снять с плиты, процедить и вернуть полученный бульон на слабый огонь.

В другую кастрюлю влить оливковое масло, выложить лук с половиной количества чеснока и обжаривать примерно пять минут до прозрачности лука. Поместить в кастрюлю рис, перемешать и немного обжарить. Влить вино и выпарить его практически до конца.

Постепенно добавлять в рис бульон из панцирей: половник за половником, дожидаясь полного впитывания жидкости. Повторять до готовности риса. Помешать и снять с плиты.

На разогретую сковороду налить оливковое масло и обжарить креветки с оставшимся чесноком на сильном огне в течение трех минут. Добавить нарезанную петрушку и перемешать.

Вмешать содержимое сковороды в кастрюлю с рисом, добавить специи по вкусу. Готовое блюдо выложить в глубокие тарелки, подавать горячим. При желании — украсить креветками.

Пищевая ценность порции

  • белки — 24,5 г;
  • жиры — 11 г;
  • углеводы — 64,5 г;
  • калории — 465.

Время приготовления — 50 минут. Количество порций — 6.

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Полента с креветками и беконом

Ингредиенты

  • очищенные королевские креветки — 600 г;
  • бекон — 200 г;
  • кукурузная крупа крупного помола — 200 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • чеснок — 6 зубчиков;
  • сладкая паприка — 1 ч.л.;
  • оливковое масло — для жарки;
  • соль, молотый перец — по вкусу.

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Фото istockphoto.com

Приготовление

В сотейник с толстым дном влить шесть стаканов воды, довести до кипения и посолить. Постепенно всыпать крупу, постоянно помешивая. Продолжать непрерывно мешать в течение пяти минут, следующие 20 — помешать несколько раз, последние 10 минут готовки — вернуться к частому помешиванию.

Бекон нарезать небольшими одинаковыми кубиками, выложить на сковороду с оливковым маслом и обжаривать несколько минут, пока жир не вытопится. После — зажарить до золотистой корочки, в течение пары минут. Кусочки бекона положить на тарелку, а в сковороду добавить креветки с чесноком и обжарить на сильном огне три минуты. Посыпать паприкой, снять с огня.

Половину жареных креветок добавить к поленте за 10 минут до ее готовности. Натереть сыр на мелкой терке. Когда блюдо приготовится до конца, вмешать сыр в поленту. Полученную массу разложить по тарелкам и украсить оставшимися креветками.

Пищевая ценность порции

  • белки — 34 г;
  • жиры — 24,5 г;
  • углеводы — 28,5 г;
  • калории — 468.

Время приготовления — 40 минут. Количество порций — 6.

Закуска с авокадо и креветками

Ингредиенты

  • королевские креветки — 500 г;
  • салат айсберг — кочан;
  • авокадо — 2 шт.;
  • огурцы — 2 шт.;
  • зеленый лук — несколько перьев;
  • майонез — 150 г;
  • оливковое масло — 2 ст.л.;
  • лимонный сок — 1,5 ст.л.;
  • копченая паприка — 1,5 ч.л.;
  • соль — по вкусу.

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Фото istockphoto.com

?Приготовление

Пол-литра воды довести до кипения, добавить креветки и варить буквально три минуты. Выложить на тарелку и остудить.

Сделать соус из майонеза, лимонного сока, паприки и соли, убрать в холодильник до подачи.

У авокадо извлечь косточку и удалить кожуру, нарезать мякоть равномерными небольшими кубиками. Посолить, поперчить и полить небольшим количеством оливкового масла. Огурцы нарезать и добавить к авокадо.

Салат айсберг мелко нашинковать и разложить по стаканам или пиалам. Следующим слоем выложить овощи, последним — добавить креветки. Сверху добавить столовую ложку соуса, по желанию украсить микрозеленью и нарезанными перьями лука.

Пищевая ценность порции

  • белки — 23,5 г;
  • жиры — 19 г;
  • углеводы — 6,2 г;
  • калории — 293.

Время приготовления — 35 минут. Количество порций — 8.

Главное правило приготовления креветок — не готовить то, что уже приготовлено. Маркировка «в/м» означает, что креветки сварены перед заморозкой, и их не нужно готовить повторно, максимум бланшировать для разогрева. Хотите отварить или пожарить креветок — ищите маркировку «с/м», или свежемороженые. Поскольку креветки, как и любой морской белок, очень легко превратить в резину, и самый надежный способ это сделать — готовить дольше, чем необходимо.
Алексей Онегин
Кулинар

Иногда можно прочитать, что сырые креветки непременно серого цвета, в то время как креветки с красным панцирем прошли термообработку. Часто это действительно так, но далеко не всегда — цвет панциря креветки зависит от ее рациона, поэтому аргентинские дикие креветки и некоторые другие виды креветок будут красными даже в сыром виде.

Салат с киноа и креветками

Ингредиенты

  • королевские креветки — 350 г;
  • киноа — 1,5 стакана;
  • огурец — 1 шт.;
  • болгарский перец желтый — 1 шт.;
  • шпинат — 50 г;
  • оливковое масло — 70 мл;
  • лимонный сок — 30 г;
  • имбирь — кусочек корня 1 см;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, перец — по вкусу.?

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Фото istockphoto.com

Приготовление

Вскипятить три стакана воды, всыпать предварительно промытую крупу киноа. Посолить и варить 15 минут на умеренном огне под крышкой.

Запечь перец: положить овощ в разогретую до 200°С духовку на 15 минут. Переложить на тарелку, оставить под крышкой на 10 минут. Удалить кожицу и семена, порезать кубиками.

Приготовить заправку из мелко нашинкованного имбиря и чеснока с добавлением масла и лимонного сока. Специи добавлять по вкусу.

Сложить вместе все ингредиенты, добавить порезанный огурец, соус и перемешать.

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Пищевая ценность порции

  • белки — 32,3 г;
  • жиры — 24 г;
  • углеводы — 55;
  • калории — 595.

Время приготовления — 30 минут. Количество порций — 4.

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Итальянский суп с креветками

Ингредиенты

  • креветки — 150 г;
  • сельдерей — 500 г;
  • томатная паста — 3 ст.л.;
  • репчатый лук — 100 г;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • мука — 3 ст.л.;
  • молоко — 700 мл;
  • бульон — 700 мл;
  • базилик, зеленый лук — по 5 г.

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Фото istockphoto.com

Приготовление

Лук нарезать мелкими кубиками, выложить на дно кастрюли и обжаривать в оливковом масле в течение семи минут. Добавить нарезанный сельдерей и жарить еще 10 минут. После — вмешать томатную пасту и измельченный чеснок. Спустя пять минут насыпать в массу муку, перемешать и влить куриный бульон и молоко. Насыпать специй по вкусу. После закипания варить в течение 10 минут.

Очищенные креветки добавить в суп и зафиналить варкой еще на пять минут.

Пищевая ценность порции

  • белки — 27,2 г;
  • жиры — 9,7 г;
  • углеводы — 38,2;
  • калории — 347.

Время приготовления — 45 минут. Количество порций — 3.

Цукини с креветками

Ингредиенты

  • крупные креветки — 500 г;
  • цукини — 5 шт.;
  • куриный или овощной бульон — 250 мл;
  • белое вино — 100 мл;
  • крахмал — 2 ст.л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • лимонный сок — 3 ст.л.;
  • каперсы — 2 ст.л.;
  • петрушка — 5 веточек;
  • оливковое масло — для жарки;
  • соль, перец — по вкусу.

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Фото istockphoto.com

Приготовление

Креветки очистить от голов, панцирей и кишечной вены. Ополоснуть водой, высушить на бумажном полотенце.

Снять с вымытых цукини кожуру и нашинковать соломкой, посолить. Спустя 15 минут отжать выделившуюся жидкость.

Обжарить нарезанный чеснок на оливковом масле, добавить креветки и жарить в течение минуты. Влить вино и подождать его закипания.

Смешать крахмал с бульоном и лимонным соком, полученную смесь добавить к креветкам. Финальный аккорд — добавление каперсов и томление соуса до загустения в течение пяти минут.

Выложить цукини в другую сковороду с оливковым маслом и жарить пять минут на умеренном огне.

Переложить цукини на тарелку, сверху добавить креветки с соусом, украсить нарезанной петрушкой.

Пищевая ценность порции

  • белки — 35,2 г;
  • жиры — 6,4 г;
  • углеводы — 13,5;
  • калории — 280.

Время приготовления — 35 минут. Количество порций — 4.

Попкорн из креветок

Ингредиенты

  • креветки — 120 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 4 ст.л.;
  • вода — 5 ст.л.;
  • соус спайси — 80 г;
  • кунжут — 5 г.

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Фото istockphoto.com

Приготовление

Креветки нарезать кубиками. Приготовить кляр: взбить в миске яйцо, влить 2 столовые ложки воды и постепенно ввести муку. Перемешать до однородности, добавить оставшуюся воду и снова вымешать.

Креветки обвалять в муке, затем обмакнуть в кляре. Обжарить во фритюре до появления золотистой корочки.

Посыпать кунжутом, подавать со спайси-соусом.

Пищевая ценность порции

  • белки — 30,7 г;
  • жиры — 37,2 г;
  • углеводы — 40,7;
  • калории — 628.

Время приготовления — 30 минут. Количество порций — 1.

Покупая хорошие креветки, нет смысла убивать их вкус добавлением укропа, лаврового листа, душистого перца и прочих специй, которые обязательно замаскируют собственный вкус креветок — тонкий, деликатный, чуть сладковатый. Хотите ярких красок — приготовьте несколько разных соусов с добавлением разных пряностей, чтобы сравнить, какой именно вариант понравится вам больше.
Алексей Онегин
Кулинар

Блинчики с креветками и зеленью

Ингредиенты

  • яйца — 4 шт.;
  • молоко — 6 ст.л.;
  • очищенные креветки — 400 г;
  • шпинат — 100 г;
  • петрушка, зеленый лук — по 4 веточки;
  • растительное масло — 6 ст.л.

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Фото istockphoto.com

Приготовление

Нарезать зелень: шпинат, петрушку и лук. Выложить креветки в сковороду и обжарить их три минуты на растительном масле. Добавить зелень и специи по вкусу, перемешать и готовить еще минуту.

Взбить венчиком яйца с молоком, посолить. Из этой массы пожарить на сковороде четыре яичных блинчика.

Выложить блинчик на тарелку, добавить на одну половину креветки с зеленью, накрыть начинку второй половиной блинчика.

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Пищевая ценность порции

  • белки — 28,8 г;
  • жиры — 30,1 г;
  • углеводы — 2,1;
  • калории — 398.

Время приготовления — 25 минут. Количество порций — 4.

Крем-суп с креветками

Ингредиенты

  • крупные креветки — 600 г;
  • сливки 20-33% - 400 мл;
  • лук-порей — 500 г;
  • болгарский красный перец — 1 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • оливковое масло — 2 ст.л.;
  • сливочное масло — 3 ст.л.;
  • соль, перец — по вкусу.

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Фото istockphoto.com

Приготовление

Креветки очистить, удалив панцири, головы и кишечный тракт. Добавить специи и оливковое масло, перемешать, оставить мариноваться.

Разогреть сливочное масло в сотейнике и обжарить панцири на сильном огне в течение 10 минут до ярко-красного цвета.

Листья порея крупно порубить. В сотейник с панцирями влить два литра воды, довести до кипения и всыпать порей. Спустя полчаса варки процедить.

Нарезать перец, чеснок и нежную сердцевину порея. Полученный микс обжарить на сковороде с маслом несколько минут. Обжаренные овощи соединить с литром креветочного бульона, добавить половину креветок. После закипания варить пять минут.

Влить в суп сливки, пробить погружным блендером до однородности. Оставшиеся креветки слегка обжарить и порционно добавлять в тарелки с супом.

Пищевая ценность порции

  • белки — 17 г;
  • жиры — 25,8 г;
  • углеводы — 12 г;
  • калории — 344.

Время приготовления — 50 минут. Количество порций — 6-8.

Канапе с креветками и ананасом на шпажках

Ингредиенты

крупные очищенные креветки — 12 шт.;

  • ананас — 200 г;
  • лайм — 1 шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль, молотый перец — по вкусу.
Фото istockphoto.com

Приготовление

Натереть цедру лайма в количестве чайной ложки, а из мякоти выжать сок. Креветки полить лаймовым соком, добавить цедру и специи, оставить мариноваться на 10 минут.

На сковороде растопить сливочное масло и обжарить ломтики ананаса на сильном огне, по две минуты с каждой стороны. Снять с плиты, остудить и нарезать.

Обжарить в той же сковороде креветки, достаточно по минуте с каждой стороны.

На шпажку поочередно наколоть ломтики ананаса и креветки, выложить на тарелку и украсить долькой лайма, посыпать специями по вкусу.

Пищевая ценность порции

  • белки — 12,6 г;
  • жиры — 7,3 г;
  • углеводы — 4,5 г;
  • калории — 136.

Время приготовления — 20 минут. Количество порций — 6.

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