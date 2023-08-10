Как правильно варить рис

Сварить рис — казалось бы, что может быть проще? Но нюансы есть и здесь. Ведь перед варкой его нужно еще правильно выбрать и подготовить. Как — рассказываем вместе с кулинаром-исследователем Алексеем Онегиным.

Как выбирать рис

В мире существует огромное разнообразие сортов риса, и многие из них десятилетиями селекции «затачивали» под то блюдо, для которого их выращивают.

По этой причине выбирать сорт риса следует, исходя из того, какое блюдо вы собираетесь готовить. Если это невозможно (например, найти у нас рис «бомба» — задача практически неосуществимая), можно пойти по пути упрощения, выбрав рис, похожий по форме и свойствам, и заменив «бомбу» на «арборио», а «басмати» на «жасмин».

Подготовка риса

По умолчанию при подготовке риса его следует перебрать и промыть.

Чтобы промыть рис, залейте его теплой водой, несколько секунд поболтайте рис в воде, затем откиньте на сито, верните рис в миску и повторите процедуру. Делать это нужно столько раз, сколько потребуется для того, чтобы вода, стекающая с риса, стала прозрачной.

Для ряда блюд, например, для плова, рис после промывания замачивают в горячей — около +60°C — воде. Так он приготовится быстрее и равномернее, а рисинки получат эталонную форму.

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Сколько нужно воды для варки риса

В зависимости от сорта риса и желаемой кондиции, объем воды должен быть в 1,5-2 раза больше, чем объем риса. То есть, на один стакан риса понадобится 1,5-2 стакана воды. Подходящие для конкретного вида риса пропорции обычно указываются на упаковке.

Какие специи можно добавить к рису

Все зависит от того, какое именно блюдо вы готовите и что указано в рецепте. Тем не менее, есть одна царь-специя, которая идеально подходит к рису, — шафран, самая дорогая специя в мире. Он окрашивает рис в яркий оранжевый цвет, а также придает ему тонкий аромат. Встретить шафран можно в массе блюд из риса — от испанской паэльи до иранского плова.

Сколько по времени нужно варить рис

Время варки, как и количество воды, зависит от сорта риса и желаемой кондиции. Большинство сортов варятся 15 минут до состояния аль денте и 20 минут — до полной готовности.

Как варить рис в кастрюле

После описанных выше подготовительных мероприятий выложите рис в кастрюлю и залейте водой.

Посолите воду по вкусу и доведите до кипения на среднем огне.

Варите, помешивая, 3-5 минут.

Убавьте огонь до минимальной мощности и накройте кастрюлю крышкой. До окончания варки не открывайте ее.

После окончания варки желательно оставить рис дойти под крышкой еще на 10-15 минут.

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Как варить рис в мультиварке

Рецепт приготовления риса в мультиварке мало чем отличается от рецепта для кастрюли. Прибор можно использовать в режиме приготовления риса, плова, каши или круп — зависит от набора функций аппарата.

Как варить рис для роллов

Несколько раз промойте специальный рис для суши, залейте его тем же или чуть большим объемом холодной воды, добавьте водоросль комбу.

Доведите до кипения и варите без крышки 15 минут, а затем накройте крышкой еще на 10 минут, чтобы рис впитал оставшуюся воду.

Соедините в отдельной кастрюльке рисовый уксус, сахар и соль, помешивая, доведите до кипения, а когда сахар и соль растворятся, снимите с огня и дайте остыть.

Равномерно выложите рис на циновку или большое блюдо, полейте заправкой, и как только он достигнет комнатной температуры — приступайте к приготовлению роллов.

Как варить рис в пакетиках

Рис в пакетиках — продукт, который не требует ни предварительной подготовки, ни строгого соблюдения пропорций с водой. Его уже подготовили за вас. И на его варку, как правило, тоже требуется меньше времени. Все что нужно — погрузить пакетики в кипящую подсоленную воду и следовать инструкции на упаковке.

Как варить рис в микроволновке

Поместите подготовленный рис в посуду из закаленного стекла керамики или фарфора, залейте водой. При выборе посуды учитывайте, что рис будет расти в объеме.

Подсолите воду.

Накройте посуду специальной крышкой для приготовления и разогрева еды в микроволновке.

Варите рис 10-15 минут на мощности 750-850 Вт.

После варки более плотно накройте посуду крышкой или тарелкой и дайте постоять еще 10-15 минут.

Фото Freepik/xb100

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