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Сегодня, 06:00

Как правильно варить рис

Руслана Бобкова
Автор
Алексей Онегин
Кулинар
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Проверка фактов

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Вкусный белый рис, приготовленный в мультиварке
Фото Freepik
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Сварить рис — казалось бы, что может быть проще? Но нюансы есть и здесь. Ведь перед варкой его нужно еще правильно выбрать и подготовить. Как — рассказываем вместе с кулинаром-исследователем Алексеем Онегиным.

Как выбирать рис

В мире существует огромное разнообразие сортов риса, и многие из них десятилетиями селекции «затачивали» под то блюдо, для которого их выращивают.

Скажем, испанский рис сорта «бомба» лучше всего подходит для паэльи — он впитывает больше жидкости, чем другие сорта, поэтому паэлья получается максимально ароматной. Рис сорта «арборио» особенно богат крахмалом, что обеспечивает шелковистую и кремовую текстуру ризотто, японский рис сорта «нишики» также содержит много крахмала, что делает его клейким и позволяет готовить идеальные суши.
Алексей Онегин
Кулинар

По этой причине выбирать сорт риса следует, исходя из того, какое блюдо вы собираетесь готовить. Если это невозможно (например, найти у нас рис «бомба» — задача практически неосуществимая), можно пойти по пути упрощения, выбрав рис, похожий по форме и свойствам, и заменив «бомбу» на «арборио», а «басмати» на «жасмин».

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Подготовка риса

По умолчанию при подготовке риса его следует перебрать и промыть.

Первое — нужно, чтобы в блюдо не попали плохие зерна или мелкие камешки — и если вы покупаете рис не в супермаркете, а на рынке, пренебрегать этим занятием не стоит.

Промывают же рис для того, чтобы сделать его более рассыпчатым, удалив с поверхности крахмал и пыль.
Алексей Онегин
Кулинар

Чтобы промыть рис, залейте его теплой водой, несколько секунд поболтайте рис в воде, затем откиньте на сито, верните рис в миску и повторите процедуру. Делать это нужно столько раз, сколько потребуется для того, чтобы вода, стекающая с риса, стала прозрачной.

В некоторых случаях рис не промывают — например, при приготовлении ризотто нам нужен весь крахмал, который есть и в самих зернах, и на его поверхности. Если у вас нет под рукой японского риса, но вы хотите приготовить суши, можно взять другой круглозерный рис, и либо не промывать его вовсе, либо промыть один раз, чтобы только обмыть его поверхность, но сохранить большую часть крахмала.
Алексей Онегин
Кулинар

Для ряда блюд, например, для плова, рис после промывания замачивают в горячей — около +60°C — воде. Так он приготовится быстрее и равномернее, а рисинки получат эталонную форму.

Тарелка с белым рисом на зеленом фоне
Фото Freepik/mdjaff

Сколько нужно воды для варки риса

В зависимости от сорта риса и желаемой кондиции, объем воды должен быть в 1,5-2 раза больше, чем объем риса. То есть, на один стакан риса понадобится 1,5-2 стакана воды. Подходящие для конкретного вида риса пропорции обычно указываются на упаковке.

Какие специи можно добавить к рису

Все зависит от того, какое именно блюдо вы готовите и что указано в рецепте. Тем не менее, есть одна царь-специя, которая идеально подходит к рису, — шафран, самая дорогая специя в мире. Он окрашивает рис в яркий оранжевый цвет, а также придает ему тонкий аромат. Встретить шафран можно в массе блюд из риса — от испанской паэльи до иранского плова.

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Сколько по времени нужно варить рис

Время варки, как и количество воды, зависит от сорта риса и желаемой кондиции. Большинство сортов варятся 15 минут до состояния аль денте и 20 минут — до полной готовности.

Как варить рис в кастрюле

После описанных выше подготовительных мероприятий выложите рис в кастрюлю и залейте водой.

  • Посолите воду по вкусу и доведите до кипения на среднем огне.

  • Варите, помешивая, 3-5 минут.

  • Убавьте огонь до минимальной мощности и накройте кастрюлю крышкой. До окончания варки не открывайте ее.

  • После окончания варки желательно оставить рис дойти под крышкой еще на 10-15 минут.

Девушка готовит рис в кастрюле
Фото istockphoto.com/GMVozd

Как варить рис в мультиварке

Рецепт приготовления риса в мультиварке мало чем отличается от рецепта для кастрюли. Прибор можно использовать в режиме приготовления риса, плова, каши или круп — зависит от набора функций аппарата.

Как варить рис для роллов

  • Несколько раз промойте специальный рис для суши, залейте его тем же или чуть большим объемом холодной воды, добавьте водоросль комбу.
  • Доведите до кипения и варите без крышки 15 минут, а затем накройте крышкой еще на 10 минут, чтобы рис впитал оставшуюся воду.
  • Соедините в отдельной кастрюльке рисовый уксус, сахар и соль, помешивая, доведите до кипения, а когда сахар и соль растворятся, снимите с огня и дайте остыть.
  • Равномерно выложите рис на циновку или большое блюдо, полейте заправкой, и как только он достигнет комнатной температуры — приступайте к приготовлению роллов.
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Как варить рис в пакетиках

Рис в пакетиках — продукт, который не требует ни предварительной подготовки, ни строгого соблюдения пропорций с водой. Его уже подготовили за вас. И на его варку, как правило, тоже требуется меньше времени. Все что нужно — погрузить пакетики в кипящую подсоленную воду и следовать инструкции на упаковке.

Как варить рис в микроволновке

  • Поместите подготовленный рис в посуду из закаленного стекла керамики или фарфора, залейте водой. При выборе посуды учитывайте, что рис будет расти в объеме.

  • Подсолите воду.

  • Накройте посуду специальной крышкой для приготовления и разогрева еды в микроволновке.

  • Варите рис 10-15 минут на мощности 750-850 Вт.

  • После варки более плотно накройте посуду крышкой или тарелкой и дайте постоять еще 10-15 минут.

Голубая тарелка с рисом на темно фоне
Фото Freepik/xb100

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Советы и рекомендации
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