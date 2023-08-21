Чабрец: польза и вред для организма

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О пользе чая с чабрецом или о невероятном аромате тимьяна знают многие. Это приземистый полукустарник с мелкими цветочками лилового, светло-фиолетового, сиреневого, розоватого и беловатого цвета. Произрастает он как в России, так и в Европе, Азии и даже странах Северной Африки. Поэтому и названий у этого полезного растения немало. Это и боровой перец, и верест, и жадобник, и лебюшка, и лимонный душок, и мухопал, и фимиамник, и цветок Елены, и дикая мята, и много других.
Нередко чабрец был связан с различными религиозными культами, и не только языческими, но и христианскими (отсюда и одно из названий «богородская трава», поскольку его букетиками украшают храмы в праздник Успения Богородицы).
Чем может быть полезен чабрец, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.
Несмотря на скромный вид, состав у чабреца довольно богатый. Он содержит:
витамин А, С, рибофлавин, следы витамина B6 и фолиевой кислоты;
минералы железо, марганец, медь, кальций, следы калия, цинка и фосфора.
При этом сушеный чабрец имеет более насыщенный состав по нутриентам в сравнении со свежим.
Так на 100 г продукта приходится:
276 ккал в сушеном виде и 101 ккал в свежем;
9,1 г белка в сушеном виде и 5,6 г в свежем;
7,4 г жира в сушеном виде и 1,7 г в свежем;
26,9 г углеводов в сушеном виде и 10,5 г в свежем;
37 г клетчатки в сушеном виде и 14 г в свежем.
Благодаря насыщенному составу чабрец активно используется в народной и в официальной медицине.
Отвары из чабреца применяются в случае различных острых и хронических заболеваний инфекционно-воспалительного характера. Таких, например, как:
заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, синуситы, гайморит;
заболевания полости рта (стоматиты, гингивиты);
воспаления периферических нервов (невриты);
заболевания опорно-двигательного аппарата (радикулиты, миозиты, артралгии).
Чабрец рекомендуется при нейроциркуляторной дистонии по гипотензивному типу. Это заболевание характеризуется:
хронической сосудистой недостаточностью;
пониженным систолическим давлением (менее 100 мм рт.ст.);
холодными конечностями;
обмороками;
повышенной утомляемостью;
мышечной слабостью, головными болями.
Со всеми этими состояниями чабрец успешно справляется. Но принимать его стоит только по назначению врача в соответствующей дозировке и с необходимой частотой.
Чабрец помогает женщинам справиться с гинекологическими заболеваниями. Такими, как болезненные менструации и нарушение менструального цикла.
Чабрец применяют и для лечения ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта. К ним относятся:
хронические гастриты с пониженной секрецией;
энтероколиты (хронические воспаления слизистой оболочки тонкого и толстого кишечника);
ферментопатии (недостаточно выработка ферментов);
дискинезии ЖКТ (нарушение тонуса и перистальтики органов пищеварения);
дисбактериоз (нарушение микрофлоры).
Чабрец может быть эффективен при дерматите.
К сожалению, при всей своей пользе чабрец может нанести и серьезный вред. Именно поэтому перед применением так важно проконсультироваться со специалистом.
Если у вас имеются противопоказания к внутреннему или наружному применению чабреца, экспериментировать крайне опасно.
Отказаться от употребления чабреца нужно при:
хронических болезнях печени и почек;
язве желудка и 12-перстной кишки;
беременности;
нарушениях работы щитовидной железы;
аллергии на розмарин, душицу, лаванду, шалфей.
В случае аллергических реакций на мятные стоит избегать ванн, примочек и других контактов с кожей.
Чрезмерное употребление чабреца может стать причиной расстройства желудка, тошноты, головокружения, мигреней и даже судорог.
Чабрец обладает рядом целебных свойств:
антимикробными;
регенерирующими (ускоряет заживление);
антигельминтными (борется с паразитами);
седативными (успокоительным)
желчегоными;
мочегонными;
противосудорожными.
Стоит не забывать о возможных противопоказаниях и перед применением проконсультироваться с врачом.
Много свежего тимьяна вряд ли получится съесть, а вот выпить чая с чабрецом — другое дело. Не рекомендуется употреблять более одной столовой ложки (без горки) сушеного чабреца.
Ароматный чай с чабрецом и мятой поможет снять усталость и наполнит энергией.
Ингредиенты:
черный листовой чай — 1,5 ч. л.;
сушеный чабрец — 2 ч. л.;
сушеная мята — 1 ч. л.;
листья черной смородины — 2 шт.;
кардамон — щепотка.
Способ приготовления:
Засыпать в чайник все ингредиенты и залить кипятком.
Дать настояться примерно 10 минут.
Очень простая закуска с потрясающим ароматом.
Ингредиенты:
королевские креветки — 6 шт.;
веточка чабреца — 1 шт.;
зубчик чеснока — 1 шт.;
лимон — 1/2;
оливковое масло — 2,5 ст.л.;
соль, молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Для маринада смешать масло, лимонный сок, рубленый чабрец, измельченный чеснок, соль и перец.
Креветки очистить, залить маринадом и оставить на 30 минут.
Обжарить креветки на гриле в течение пяти минут.
Свежий пучок чабреца должен иметь много ярко-зеленых листочков и длинные стебельки. Если их перетереть между пальцами, вы ощутите неповторимый аромат.
Если вы берете уже высушеный чабрец, главное, чтобы он не был в виде трухи. Листики должны иметь равномерную серо-зеленую окраску без пятен и плесени.
Хранить чабрец нужно в стеклянной банке в темном, сухом месте. Можно использовать для хранения мешочек из натурального сукна или крафтовую коробку.
Обязательное условие — материал упаковки, в которой хранится чабрец, должен пропускать воздух. Поэтому полиэтиленовый пакет не подойдет.
Есть несколько версий. Одна из них гласит, что на латыни «чабрец» называется thymus serpyllum и thymian, от греческого thyma — «жертвоприношение» (thyo — «совершать жертвоприношение»). По другой версии название «тимьян» происходит от греческого же thymiama — «фимиам». В обоих случаях это связано с использованием чабреца в ритуалах различных культов.
Самостоятельно употреблять чабрец в период беременности категорически запрещено — только по назначению врача. Этот напиток может повысить давление и тонус матки, что особенно опасно на ранних сроках.
На более поздних сроках, непосредственно перед родами, чай с чабрецом способен помочь в родоразрешении. Но пить без разрешения врача, ведущего беременность, категорически запрещено.
Чабрец улучшает кровообращение мозга. Настой с ним, выпитый за пару часов до сна, поможет снять усталость и стресс, успокоить нервную систему, что благотворно скажется на качестве сна и избавит от бессонницы.
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