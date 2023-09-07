Чай с ромашкой для сна

Чай с ромашкой — один из самых полезных напитков для организма. Однако многие ошибочно полагают, что он обладает только успокоительным эффектом. Рассказываем подробнее о всех свойствах этого без преувеличения чудотворного напитка.

Что в составе ромашки

Ромашка во многом полезна благодаря своему мощному составу. В ней содержатся витамины С, Е, А, РР, цинк, калий, медь, а также салициловая, каприловая и изовалериановая органические кислоты. К тому же ромашка богата пектином, бета-каротином и эфирными маслами.

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Чем полезен чай из ромашки

Цветки ромашки обладают мягкими противовоспалительными, противомикробными, обезболивающими, мочегонными и успокаивающими свойствами, поэтому их используют и в медицине, и в косметологии.

Ромашка, в том числе чай из нее, помогает:

поддерживать здоровье зубов и полости рта в целом;

снижать уровень сахара и плохого холестерина в крови;

избавляться от спазмов;

бороться со стрессом и бессонницей;

укреплять сердечно-сосудистую систему и иммунитет;

снимать отеки;

нормализовывать процесс пищеварения;

избавлять от головных болей и др.

Кроме того, отваром из ромашки можно протирать глаза, делать из них примочки и прикладывать их к ранам. Женщинам этот чудодейственный напиток помогает стабилизировать менструальный цикл, а мужчинам стоит обратить внимание на такой чай при заболеваниях предстательной железы.

Большой плюс ромашкового чая в том, что он не вызывает привыкания и не нарушает скорость реакции и координации движений. Это позволяет употреблять его в любое время суток.

Для усиления лечебного эффекта в чай с ромашкой можно добавлять различные травы: перечную мяту, мелиссу или валериану. А если его пить с медом, вы поможете своему организму быстрее справиться с простудой и вирусными заболеваниями.

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Как ромашковый чай помогает при бессоннице

Чай с ромашкой известен многим именно своими успокаивающими свойствами. Особенно эффективен такой напиток при стрессах, тревоге и постоянной усталости. А еще благодаря тому, что в нем не содержится кофеин, он помогает бороться с бессонницей и в целом нормализует сон.

Рекомендуется употреблять ромашковый чай за 1,5-2 часа до сна. При этом лучше всего употреблять перед сном чай с ромашкой без каких-либо добавок и уже после приема пищи. Об этом говорит нутрициолог Анна Коляга.

Кому нельзя пить ромашковый чай

Ромашка способна вызывать аллергию, поэтому уязвимым людям стоит быть крайне внимательными. Аллергическая реакция может проявляться в виде кожного зуда, высыпаний по всему телу, слезоточивости глаз, что доставляет определенный дискомфорт. В крайних случаях возможен и анафилактический шок.

Вред организму может также нанести бесконтрольный прием ромашкового чая или нарушение суточной дозировки. Поэтому перед употреблением и применением такого отвара лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Сколько чая с ромашкой можно пить в день

Рекомендуется употреблять не больше двух чашек ромашкового чая в день. При лечении бессонницы или в период стресса можно пропить такой напиток курсом. Длительность лечения составляет от одного до двух месяцев. После стоит сделать перерыв и в случае необходимости повторить курс.

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