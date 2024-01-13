Что будет, если каждый день есть творог: отвечает нутрициолог

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Творог — один из самых популярных и полезных молочных продуктов, который неизменно присутствует в рационе многих людей. Это ценный источник белка, кальция, витаминов и минералов. Вместе с нутрициологом разобрались, что произойдет, если регулярно есть творог.

Можно ли есть творог каждый день

При отсутствии противопоказаний творог можно есть в умеренных количествах ежедневно.

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Регулярное потребление оказывает значительное положительное влияние на здоровье всего организма.

Не рекомендуется увлекаться творогом с высоким содержанием жира (12-23%), чтобы не набрать лишний вес. Делать выбор в пользу обезжиренного продукта тоже не стоит, он не обладает богатым полезным составом.

Что будет, если есть творог каждый день

Улучшается состояние костей и зубов

В составе творога много кальция, поэтому он помогает поддерживать здоровое состояние костной и хрящевой тканей, восстанавливать работоспособность нервной системы, увеличивать уровень гемоглобина в крови.

Улучшается работа сердечно-сосудистой системы

Творог нормализует уровень холестерина, укрепляет сосуды и снижает вероятность развития ишемической болезни сердца. Кроме этого, этот молочный продукт содержит железо, благодаря которому организм вырабатывает гемоглобин. Также творог снижает риск повышения артериального давления.

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Увеличивается вероятность похудеть

Благодаря низкому содержанию жиров и высокому уровню белка творог — идеальный продукт для похудения. А содержащийся в нем метионин способствует жиросжиганию в организме. Этот компонент не только помогает поддерживать нормальный вес, но и предотвращает отложение жира во внутренних органах, делая творог полезным для печени и сердца.

Улучшится настроение

Потребление творога помогает справляться со стрессом. В продукте содержится триптофан, который способствует образованию серотонина — гормона счастья. А магний в составе полезен при постоянном напряжении нервной системы.

С чем лучше есть творог

Хорошие добавки для творога — зелень, фрукты, ягоды, которые усилят его богатый состав полезных веществ.